Stasera in tv giovedì 19 giugno 2025. Su Rai2, l’attualità con il programma di Milo Infante, Ore 14 Sera. Su Italia 1, Calcio Club World Cup 25: Inter Miami-Porto.

Stasera in tv giovedì 19 giugno 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, l’ultimo episodio della fiction Don Matteo 13, con Raoul Bova, Nino Frassica, Nathalie Guetta. Titolo dell’episodio: “L’amico ritrovato”. L’improvvisa scomparsa di Don Matteo, svanito nel nulla, lascia tutti sgomenti. Natalina, Pippo e Cecchini restano sconvolti quando trovano dietro l’altare Don Massimo (Raoul Bova), che dichiara di essere il nuovo parroco. Marco, intanto, aiuta Valentina a risolvere un problema.

Su Rai2, alle 21.20, l’attualità con Ore 14 Sera. Nuovo appuntamento in prima serata con Milo Infante e il suo programma dedicato all’approfondimento dei fatti di cronaca. Nelle ultime settimane l’argomento del giorno è sempre stato il delitto di Garlasco, su cui la procura di Pavia, 10 anni dopo la condanna di Alberto Stasi, ha riaperto le indagini.

Su Rai3, alle 21.20, l’ultima puntata del talk show Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Si conclude la terza edizione dello show che ha segnato il ritorno di Piero Chiambretti in Rai. Tra gli ospiti fissi ritroviamo Asia Argento, Francesca Pascale, Clizia Fornasier, Giorgio Dell’Arti, Giada Biaggi e la casalinga di Alpignano. C’è anche Maurizio Mannoni con la classifica degli “uomini in crisi”.

Su Rai5, alle 21.15, il programma Visioni. Protagonista della 34° edizione di Festival Milano Musica, intitolata “Fiori, tempo, respiro”, è il compositore Francesco Filidei, che al Teatro alla Scala presenta la sua opera “Il nome della rosa”, libero adattamento del romanzo di Umberto Eco.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. E’ sempre Donald Trump, con le sue decisioni spiazzanti sui dazi (e non solo), al centro dei programmi di Paolo Del Debbio. L’altro tema all’attenzione del popolare giornalista è la sicurezza dei cittadini, oggetto di nuove norme, varate dal governo Meloni, che l’opposizione considera repressiva.

Su Canale 5, alle 21.20, il quiz Avanti un altro! Le puntate nel cassetto erano più di quelle annunciate e così Canale 5 propone anche questa settimana in prima serata due partite inedite inizialmente destinate alla fascia preserale. Accanto a Paolo Bonolis c’è sempre Luca Laurenti, che oltre a fare le domande si occupa della parte musicale.

Su Italia 1, alle 21.00, Calcio: Club World Cup 25: Inter Miami-Porto. Sul campo del Mercedes Benz Stadium di Atlanta, l’Inter Miami allenato da Javier Mascherano affronta il Porto di Martin Anselmi. La gara è uno degli incontri della quinta giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Le due formazioni fanno parte del Gruppo A insieme con il Palmeiras e Al Ahly.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza pulita speciale. A stagione ufficiale chiusa la settimana scorsa, Corrado Formigli resta in onda al giovedì con il primo di tre speciali. Verranno riproposti alcuni reportage sugli argomenti di attualità e politica che hanno fatto più discutere nel nostro Paese.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Money Road. Già dalle prime puntate si era capito che non sarebbero mancati i colpi di scena nello strategy game di Fabio Caressa. Fra i concorrenti nella giungla malese fanno gola le tentazioni di supporto personali per ridurre i disagi del viaggio, che però…

Nove – Cine34 – Real Time

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Francesco Cicchella – Bis! Rivediamo lo spettacolo di Francesco Cicchella, rivelazione di “Tale e quale show” e noto per le sue parodie di Ultimo, Achille Lauro e Michael Bubblé. Con lui sul palco la fedele spalla Vincenzo De Honestis e una band di 8 elementi.

Su Cine34, alle 21.00, la fiction Il Capo dei Capi, con Claudio Gioé. Totò Riina ha dichiarato guerra aperta alle istituzioni. Fa eliminare il giudice Falcone con un attentato nei pressi di Capaci e due mesi dopo, a Palermo, tocca a Borsellino. Ma lo Stato trova la forza di reagire e il boss viene arrestato.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Il re del bisturi post bariatrico. Al via la 2° stagione. Il prof. Giulio Basoccu aiuta 6 donne che hanno subìto interventi bariatrici per affrontare l’obesità e ora cercano di ritrovare la loro forma fisica con la chirurgia plastica. 6 episodi, 6 storie da raccontare.

I film di questa sera giovedì 19 giugno 2025

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 2002, di Brian De Palma, Femme Fatale, con Antonio Banderas, Rebecca Romijn-Stamos. Laura partecipa ad un clamoroso furto e fugge con il bottino. Sette anni dopo, grazie alla foto di un paparazzo, viene rintracciata dagli ex complici che vogliono vendicarsi.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film d’azione del 2007, di Michael Davis, Shoot’em up – Spara o muori, con Clive Owen. Il signor Smith si trova coinvolto in una sparatoria in cui muore una donna, che tiene tra le braccia un neonato. L’uomo si prende cura del piccolo, ma scopre che…

Stasera in tv giovedì 19 giugno 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2024, di Mimmo Verdesca, Per il mio bene, con Barbora Bobulova, Marie-Chrstine Barrault. Giovanna, donna forte e autonoma, vive una vita tranquilla fino a quando non scopre di avere una grave malattia. Cercherà aiuto nella sua famiglia, scoprendo un’amara verità.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 1980, di John Landis, The Blues Brothers, con Dan Aykroyd, John Belushi. Per evitare la chiusura dell’orfanotrofio in cui sono cresciuti, i fratelli Jake e Elwood devono procurarsi cinquemila dollari. Per riuscirci rimettono in piedi la loro vecchia band musicale.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2024, di Gianluca Ansanelli, Come far litigare mamma e papà, con Carolina Crescentini, Andrea Condè, Giampaolo Morelli, Nino Frassica. Gabriele ha due genitori innamorati che si preoccupano della sua felicità. Ma i genitori dei suoi compagni sono tutti separati e lui si sente diverso. Farà di tutto per far separare la coppia.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film giallo del 2011, di Guy Ritchie, Sherlock Holmes – Gioco di ombre, con Robert Downey Jr., Jude Law. Holmes e il dottor Watson sono alle prese con il professor Moriarty, autore di una serie di attentati. Grazie alla sua mente criminale, l’uomo potrebbe mettere in difficoltà il detective.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film d’azione del 2020, di Derrick Borte, Il giorno sbagliato, con Russell Crowe, Caren Pistorius. Rachel, in ritardo al lavoro, si trova a discutere al semaforo con uno sconosciuto. Ma la donna non s’immagina proprio che alla guida c’è lo psicopatico Tom: è l’inizio di un incubo.