Il 29 giugno prossimo si svolge la finale del Festival di Castrocaro 2025. La storica manifestazione canora, nella nuova edizione, promette di essere ricca di novità.

Festival di Castrocaro 2025, dove si svolge la finale

Il Festival di Castrocaro, nel 2025, giunge alla 67esima edizione, divenendo una delle kermesse musicali più longeve del nostro paese. L’esordio è avvenuto nel 1957 e, nel corso dei decenni, ha lanciato giovani artisti divenuti, poi, cantanti famosi in tutto il mondo, come Gigliola Cinquetti e Zucchero Fornaciari.

Per il terzo anno di fila, l’evento è guidato dal direttore e patron Carlo Avarello per Isola degli Artisti, che tre anni fa ha lanciato un percorso di rinnovamento dell’evento. La finale, come detto, si svolge il prossimo 29 giugno. La serata è ambientata nella centrale e suggestiva Piazza d’Armi di Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì-Cesena).

La giuria e il ritorno in Rai

La principale novità del Festival di Castrocaro 2025 riguarda la messa in onda. Dopo alcuni anni di assenza dai palinsesti, infatti, lo show è visibile su Rai 2. La seconda rete della TV di Stato ha proposto la manifestazione canora per l’ultima volta nel 2021. In quella occasione, però, gli ascolti sono stati tutt’altro che positivi. La serata, infatti, aveva intrattenuto solamente 712 mila spettatori, con il 4,30% di share.

I dieci talenti che si contendono la vittoria dello show sono riusciti ad accedere alla finale dopo aver superato varie fasi di audizioni. A decretare il nome del vincitore sarà una giuria di esperti, presieduta in primis dal direttore d’orchestra e compositore Beppe Vessicchio. Spazio, poi, al rapper e giudice di The Voice of Senior Clementino e a Serena Brancale, cantante e polistrumentista, protagonista dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con la hit Anema e Core.

Brancale e Clementino, durante la serata, si esibiscono anche dal vivo. Nell’elenco degli ospiti spicca anche Andrea Settembre, vincitore fra le Nuove Proposte a Sanremo con Vertebre, e al comico e content creator Daniele Cabras.

Festival di Castrocaro 2025, chi sono i finalisti

Di seguito l’elenco dei nomi dei dieci finalisti in corsa per la vittoria del Festival di Castrocaro 2025.