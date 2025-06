Mercoledì 18 giugno, Canale 5 ha mandato in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. Al timone del format c’è Veronica Gentili, affiancata dall’inviato Pierpaolo Pretelli e dall’opinionista Simona Ventura. Due le eliminazioni avute durante la diretta.

Isola dei Famosi 18 giugno, Dino contro Cristina

Grande protagonista, durante l’Isola dei Famosi del 18 giugno, è Dino Giarrusso. Quest’ultimo, insieme agli altri naufraghi dell’Ultima Spiaggia, hanno fatto ritorno sull’atollo principale, dove hanno incontrato gli altri naufraghi.

L’incontro, però, non è andato per il verso giusto. Giarrusso, durante la settimana, ha criticato Cristina, colpevole di “non aver fatto nulla negli ultimi venticinque anni“. Lei, tuttavia, ha rigettato al mittente l’accusa e ha definito il collega naufrago un “classista”. Il comportamento di Giarrusso non è piaciuto molto neanche ad altri concorrenti, fra cui Mario Adinolfi, che lo ha accusato di essere “egoriferito”.

Giarrusso e Fantini arrivano quasi alle mani

Nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi si è svolta la pelota honduregna, durante la quale Fantini e Giarrusso sono arrivati quasi alle mani, al punto da costringere Pretelli ad interrompere il gioco e squalificarli dalla prova.

Quando Gentili ha provato a capire ciò che è successo fra loro, è partito lo scontro. Giarrusso ha sottolineato: “Omar ha detto che mi avrebbe ucciso“, mentre Fantini risponde: “Dino ha preso per il collo Cristina e l’ha messa sott’acqua“.

Il clima si è rasserenato con le Olimpiadi dedicate a Mario Adinolfi. Lo sfidante è riuscito a superare tre prove fisiche, che hanno permesso al gruppo di vincere nove uova.

Isola dei Famosi 18 giugno, chi eliminati

Nel corso dell’Isola dei Famosi di mercoledì 18 giugno vi sono state due eliminazioni. In primis, il pubblico a casa ha deciso di eliminare Mirko, che con il 30,25% dei voti è risultato il meno apprezzato contro Patrizia (al 35,53%) e contro Teresanna (al 34,22%). L’attore, poi, ha rifiutato di stare sull’Ultima Spiaggia, optando così per fare ritorno in Italia.

Gentili ha aperto anche un televoto flash fra i concorrenti rimasti sull’Ultima Spiaggia. In questo caso, gli spettatori del reality hanno deciso che l’eliminata è Ahlam, che ha raccolto solamente il 3% delle preferenze.

Infine, la lunga diretta del programma è giunta al termine con le consuete nomination. I naufraghi, a maggioranza, hanno deciso che i partecipanti a rischio eliminazione sono Jey e Cristina. A loro si unisce anche Patrizia, selezionata direttamente dal leader, status vinto ancora una volta da Omar Fantini.