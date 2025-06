Stasera in tv sabato 28 giugno 2025. Su Rai3, il film Palazzina LaF, con Michele Riondino, Elio Germano. Su La7, il film Indovina chi viene a cena? con Spencer Tracy, Katharine Hepburn.

Stasera in tv sabato 28 giugno 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la nuova edizione del programma musicale Una voce per Padre Pio. Mara Venier presenta l’edizione 2025 della tradizionale serata di musica e beneficenza in onda da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (Benevento). Si esibiscono Al Bano, Anna Oxa, Marco Masini, Orietta Berti, Settembre, Patty Pravo, Sal Da Vinci, Serena Brancale, Spagna e Drupi.

Su Rai5, alle 21.15, il programma 1492. Alessandro Barbero racconta il 1492, l’anno che, per convenzione, segna la fine del Medioevo e l’inizio dell’età moderna. Tra i testimoni dell’epoca, a cui prestano la voce alcuni attori, ci sono Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.30, Calcio Club World Cup 25 Fifa – Ottavi di finale. Terminata ieri la fase a gironi, la prima edizione del nuovo Mondiale per club, a cui partecipano per l’Italia l‘Inter e la Juventus, entra nella seconda fase, quella ad eliminazione diretta. Mediaset trasmette ogni giorno la partita più interessante; le altre sono in esclusiva sulla piattaforma Dazn.

Su Tv8, alle 21.15, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese si trova nell’Ogliastra, in Sardegna, per trovare il migliore locale di zona. In gara: Incontro di vino di carpe diem, Sa cadrea, Ristorante Abba ‘E Murta, Al Porticciolo. I Culurgiones sono il piatto della categoria Special.

Su Nove, alle 21.30, il programma Faking It – Bugie criminali. Stasera Pino Rinaldi indaga sulla storia di Tatiana ed Elena Ceoban, madre e figlia scomparse nel nulla da Gradoli (Viterbo) il 30 maggio 2009 e mai ritrovate. Il marito di Tatiana, Paolo, è stato riconosciuto colpevole di duplice omicidio.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Body Bizarre. Un altro appuntamento con il programma che racconta i casi di persone affette da rare malattie che debilitano quasi sempre la loro vita. Vengono riportati sia la testimonianza del paziente che il parere diagnostico-clinico del medico.

I film di questa sera sabato 28 giugno 2025

Su Rai3, alle 21.20, il film drammatico del 2023, di Michele Riondino, Palazzina LaF, con Michele Riondino, Elio Germano. 1997. L’Ilva di Taranto chiede al dipendente Caterino (Michele Riondino), uomo semplice e rude, di individuare i lavoratori di cui sarebbe bene liberarsi. L’operaio comincia a pedinare i colleghi e chiedere di essere collocato nella palazzina destinata ai dipendenti che sono stati privati delle loro mansioni.

Su Rai4, alle 21.20, il film drammatico del 2011, di Gavin O’Connor, Warrior, con Tom Hardy, Joel Edgerton. Tommy torna a casa dopo quattordici anni per chiedere a suo padre di aiutarlo ad allenarsi: vuole partecipare a “Sparta”, la più grande competizione di arti marziali che sia stata mai organizzata.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film storico del 1955, di Ernst Marischka, La principessa Sissi, con Romy Schneider. L’imperatore Francesco Giuseppe sta per sposarsi con Elena, una delle figlie del granduca di Baviera. Ma quando conosce Sissi, la sorella della futura sposa, s’innamora di lei.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1983, di Carlo Vanzina, Sapore di mare, con Jerry Calà, Marina Suma, Virna Lisi. Forte dei Marmi, estate del 1965. Avventure sotto l’ombrellone di alcuni ragazzi in vacanza. Luca (Jerry Calà) s’innamora della napoletana Marina (Marina Suma) mentre il fratello di lei, Paolo, perde la testa per Susan (Karina Huff), la fidanzata di Felicino (Christian De Sica). Intanto Selvaggia tradisce il fidanzato.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1967, di Stanley Kramer, Indovina chi viene a cena? con Sidney Poitier, Spencer Tracy, Katharine Hepburn. Matt e Christina Drayton sono due coniugi dalla mentalità aperta. Ma quando la figlia Joey presenta loro il promesso sposo, un brillante medico di colore, le loro sicurezze vacillano.

Su Iris, alle 21.15, il film thriller del 2001, di Frank Oz, The Score, con Robert De Niro, Edward Norton. Prima di ritirarsi, il solitario e abilissimo scassinatore Nick Weels accetta di portare a termine un ultimo colpo: rubare uno scettro francese di inestimabile valore. Ma…

Stasera in tv sabato 28 giugno 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2024, di Edward Berger, Conclave, con Ralph Fiennes, Stanley Tucci. Il Cardinale Lawrence è incaricato di organizzare uno degli eventi più antichi e misteriosi della storia: selezionare il nuovo Papa. Ben presto, però, si ritrova al centro di una cospirazione.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2023, di Gianluca Leuzzi, Me contro te – Il film: Vacanze in Transilvania, con Luigi Calagna, Sofia Scalia. Per impedire il piano dei Malefici, Luì e Sofì affrontano il Conte Dracula in Transilvania. Insieme agli amici impareranno a combattere le loro paure.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2013, di Ron Howard, Rush, con Chris Hemsworth, Daniel Bruhl, Olivia Wilde. Anni 70. La rivalità tra due grandi campioni della F1, l’austriaco Niki Lauda e l’inglese James Hunt. Una sfida fatta di drammi indelebili e miracolose riprese diventata storica.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2016, di M. Night Shyamalan, Split, con James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley. Per sopperire ai gravi abusi infantili subìti, Kevin ha sviluppato ben 23 personalità. Ma una di queste è particolarmente violenta e lo porta a rapire tre giovani donne.