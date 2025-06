Venerdì 27 giugno, la Rai ha presentato i palinsesti 2025-2026, confermando la presenza di alcuni esclusi eccellenti. Fra tutti, spicca il nome di Alessandro Cattelan, lo scorso anno uno dei protagonisti del Festival di Sanremo.

Palinsesti Rai 2025-2026 esclusi, il caso Cattelan

Il nome più pesante fra quelli nell’elenco degli esclusi dai palinsesti Rai 2025-2026 è senza dubbio quello di Alessandro Cattelan. Questo soprattutto perché, nel corso dell’ultima stagione televisiva, la TV di Stato sembrava voler puntare molto su di lui.

D’altronde, il conduttore è stato uno dei protagonisti del Festival di Sanremo, avendo condotto tutte le serate del circuito Sanremo Giovani. Inoltre, ha guidato la finale della gara fra gli artisti emergenti, co-conducendo anche la finale del Festival con Carlo Conti e presidiando il prestigioso spazio del Dopo Festival, con uno studio ideato ad hoc proprio all’esterno dell’Ariston.

La Rai, almeno per quanto riguarda la prima parte della stagione 2025-2026, ha deciso di non assegnare alcun format a Cattelan, cancellando lo show di seconda serata Stasera c’è Cattelan su Rai 2.

Nessun programma tv per Alessia Marcuzzi e Serena Bortone

Altra esclusa eccellente dai palinsesti Rai 2025-2026 è Alessia Marcuzzi. La conduttrice, anch’essa al timone della finale del Festival di Sanremo, è stata, almeno per il momento, estromessa dalla programmazione tv. In vista non vi è alcuna nuova edizione né per Boomerissima né per Obbligo o verità, entrambi format di prima serata che non hanno ottenuto ascolti eccellenti e che per questo, forse, potrebbero non rivedere la luce. Nessuna notizia è stata data in merito all’eventuale sua riconferma nel ruolo di coach di Tale e Quale Show.

Nessun impegno in televisione sulle reti Rai neanche per Serena Bortone. La conduttrice, per anni volto di punta del daytime prima di Rai 3 (con Agorà e Chesarà) poi di Rai 1 (con Oggi è un altro giorno), come l’anno scorso dovrebbe tornare in onda solamente in radio, su Rai Radio 2, con 5 in condotta.

Palinsesti Rai 2025-2026 esclusi, Paola Perego e Simona Ventura

Altre escluse dai palinsesti Rai 2025-2026 sono, infine, Simona Ventura e Paola Perego. Le due, infatti, non sono state riconfermate a Citofonare Rai 2, rotocalco della domenica mattina, cancellato almeno nella prima parte di stagione. Come spiegato in conferenza stampa, la decisione di non proporre il format è dovuta alla messa in onda, nella seconda rete, delle varie competizioni di sci. Fatto sta che, per ora, né Perego né Ventura hanno, fra le mani, un progetto televisivo.