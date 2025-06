Tante conferme e poche novità nei palinsesti 2025-2026 di Rai 3. La programmazione tv della rete è stata annunciata durante la conferenza stampa svolta oggi, venerdì 27 giugno, a Napoli.

Palinsesti 2025-2026 Rai 3, le novità

Per quanto riguarda le novità, nei palinsesti di Rai 3 del 2025-2026 spicca la promozione de Il Provinciale. Il format di divulgazione, guidato da Federico Quaranta, ha ottenuto la prestigiosa fascia dell’access prime time, in onda da lunedì a venerdì. Ancora incerta la data

Altra novità è rappresentata da Haka L’Urlo dei giovani. Il format, guidato da Stefano Buttafuoco a partire dal 21 settembre alle 13:00, è dedicato ai giovani e ha come obiettivo quello di promuovere e valorizzare le opportunità e le iniziative realizzate dalla Presidenza del Consiglio in materia di partecipazione sociale, lavoro e volontariato.

Non è di certo un programma nuovo Mi Manda Rai 3 con Federico Ruffo, che tuttavia è oggetto di un notevole allungamento. La nuova edizione debutta il 13 settembre e le puntate sono in onda, tutti i sabato e le domeniche, dalle 08:00 alle 10:00. Il 2 novembre esordisce il talk Allegro ma non troppo guidato da Luca Barbareschi.

Le conferme del daytime

Nel daytime, i palinsesti di Rai 3 sono dominati dalle conferme. Il buongiorno è dato da Roberto Inciocchi con il talk Agorà, seguito da ReStart con Annalisa Bruschi e da Elisir con i soliti Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi. Tutti i tre i format debuttano il prossimo 8 settembre. Nella medesima data prendono il via Quante storie, Passato e Presente e Geo. Il sabato, la giornalista Monica Latella guida La Biblioteca dei Sentimenti.

Sempre il pomeriggio, ma la domenica, Monica Maggioni guida la nuova edizione di In mezz’ora, seguita da Kilimangiaro con Camilla Raznovich. Alle ore 20:00, infine, è confermato lo spazio di Blob, la cui nuova edizione parte a luglio e termina nell’estate dell’anno prossimo.

Palinsesti 2025-2026 Rai 3, il prime time e la sorpresa Whoopi Goldberg

Per quanto riguarda la prima serata, nei palinsesti 2025-2026 c’è la conferma di Splendida Cornice con Geppi Cucciari, in onda dal 16 ottobre. Il 27 dicembre parte la novità Città ideale con Massimiliano Ossini. Il 9 ottobre, Francesca Fialdini guida il varietà Attenti al libro. Il sabato, dal 20 settembre, è la volta di Sapiens Un solo Pianeta con Mario Tozzi.

Infine, la principale novità è rappresentata dalla soap Un Posto al Sole. Lo storico titolo, infatti, è confermato nella medesima fascia oraria, ma avrà un nuovo (e decisamente rilevante) ingresso nel cast. Si tratta di Whoopi Goldberg, attrice statunitense protagonista di una trama definita “mistery”.