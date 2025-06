Stasera in tv domenica 29 giugno 2025. Su Rai2, il comedy show condotto da Pino Insegno e Roberto Ciufoli, Facci Ridere. Su Canale 5, il programma musicale condotto da Gerry Scotti, Torino is Fantastic!

Stasera in tv domenica 29 giugno 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Barbara Ronchi. Titolo dell’episodio di stasera: “Mogli e buoi”. Imma (Vanessa Scalera) organizza una vacanza a Parigi per distrarre la figlia Valentina dopo la separazione da Samuel. Tornata a Matera, la pm riceve la notizia dell’omicidio di Angelo Saraceno, un importatore di prodotti caseari. Intanto Calogiuri (Alessio Lapice) si trova in missione all’estero.

Su Rai2, alle 21.00, una novità, il comedy show Facci ridere. Barzellette, e non solo, nel nuovo show comico condotto da Pino Insegno e Roberto Ciufoli. In ogni puntata tre squadre, che rappresentano simbolicamente le grandi aree geografiche del nostro Paese, daranno voce, volto e accento alle infinite sfumature della comicità popolare italiana.

Su Rai3, alle 20.30, l’attualità con Report. “Le inchieste possono nascere anche dalle segnalazioni del pubblico” ha dichiarato recentemente Sigfrido Ranucci parlando di “Report”. “Abbiamo infatti la fortuna di averne accumulate novantamila, un patrimonio di originalità incredibile”. Stasera la penultima puntata di questa edizione.

Su Rai4, alle 21.20, la fiction The Bad Guy “Vitti ‘a luce” con Giulia Maenza. Per riempire le tasche vuote dei Tracina, Teresa ha un’idea geniale: reinventare il pizzo nell’era digitale. Il Natale si avvicina e il clan cerca di sfruttare il momento per estorcere più denaro possibile.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, la nuova edizione di Freedom – Oltre il confine. Nella prima puntata Roberto Giacobbo ci porta nel Senato della Repubblica Italiana, dove sono tornate delle preziose tele che raccontano una storia importante e che sembravano perdute per sempre. Si ripercorre inoltre il cammino di Sant’Ignazio di Loyola, fondatore dell’ordine dei Gesuiti.

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale Torino is Fantastic! Arriva in tv l’evento del 24 giugno in Piazza Vittorio Veneto a Torino, condotto da Gerry Scotti con Noemi, per celebrare San Giovanni Battista, il Santo Patrono della città. Tra gli ospiti, Alessandra Amoroso, Annalisa, Antonello Venditti, Gianna Nannini, Il Volo, Mahmood, Tananai, Antonia e Trigno.

Su Italia 1, alle 22.00, Calcio Fifa Club World Cup 25 – Ottavi di finale. Prosegue in chiaro su Italia 1 la seconda fase del nuovo Mondiale per club, quella degli ottavi di finale. Questa sera scendono in campo a Miami la prima classificata del Gruppo C, quello del Bayern Monaco, e la seconda del Gruppo D, quello del Chelsea. L’altro ottavo di oggi si può vedere solo su Dazn.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction I delitti del BarLume “La tombola dei Troiai” con Filippo Timi, Lucia Mascino. Mentre Massimo è in ospedale per un incidente, i vecchietti del BarLume s’improvvisano detective. Indagano, così, sulla vendita sospetta di una villa e sulla morte di un imprenditore.

Su Nove, alle 21.30, il reality Little Big Italy. Rivediamo la quinta stagione del popolare programma condotto da Francesco Panella. Questa volta il proprietario del ristorante “L’antica pesa” di Roma vola a Porto Rico per trovare i veri sapori della cucina regionale italiana.

I film di questa sera domenica 29 giugno 2025

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2001, di Dominick Tambasco, Nati stanchi, con Ficarra e Picone, Stefania Bonafede. Salvo e Valentino, due giovani e sfaticati disoccupati palermitani, tentano in tutti i modi possibili di ritardare il momento di entrare nel pesantissimo mondo del lavoro.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1996, di Joel Schumacher, Il momento di uccidere, con Matthew McConaughey. Mississippi. L’avvocato Jake Brigance difende Carl Lee, un operaio di colore che, per vendicare lo stupro subìto dalla figlia di dieci anni, ha ucciso i due bianchi responsabili.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’avventura del 2011, di Brad Peyton, Viaggio nell’isola misteriosa, con Josh Hutcherson. Il giovane Sean Anderson parte alla ricerca del nonno scomparso, in compagnia dell’avventuriero Hank Parsons. Arriveranno in un’isola popolata da creature misteriose.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di e con Nate Parker, The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo. E’ la storia dello schiavo Nat Turner. Istruito dai suoi proprietari attraverso la Bibbia, diventa un predicatore e nel 1831 decide di guidare la rivolta della sua gente

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2020, di Rolando Ravello, E’ per il tuo bene, con Giuseppe Battiston, Marco Giallini, Vincenzo Salemme. Tre padri di famiglia, Arturo, Sergio e Antonio, sono insoddisfatti delle relazioni sentimentali delle loro figlie. Decidono così di unire le forze per portare a termine le loro storie d’amore.

Stasera in tv domenica 29 giugno 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2020, di Leigh Whannell, L’uomo invisibile, con Elisabeth Moss. Intrappolata in una relazione violenta con il ricco uomo d’affari e scienziato Adrian, Cecilia fugge facendo perdere le sue tracce. Ma ben presto l’uomo escogita un diabolico piano.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 1974, di Ettore Scola, C’eravamo tanto amati, con Vittorio Gassman, Nino Manfredi. Durante la guerra, tre ragazzi partigiani, provenienti da diversi ceti sociali e culturali, stringono una sincera amicizia. Ma al termine del conflitto ognuno riprende la propria strada.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2001, di Chris Columbus, Harry Potter e la pietra filosofale, con Daniel Radcliffe. Primo episodio della saga fantasy. L’orfanello Harry va a studiare alla scuola di magia di Hogwarts, diretta dal professor Silente. Lì stringe amicizia con Ron ed Hermione.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1996, di Rob Cohen, Daylight – Trappola nel tunnel, con Sylvester Stallone, Sage Stallone. Dopo un’esplosione, dodici persone rimangono intrappolate nel tunnel che collega Manhattan al New Jersey. Il tassista Kit Latura farà di tutto per metterli in salvo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2017, di Andy Muschietti, It, con Jaeden Martell. Bill e i suoi amici scoprono l’esistenza di un’entità malvagia che si nutre delle paure degli esseri umani e che ha le sembianze di un pagliaccio di nome Pennywise. Insieme cercano di sconfiggerlo.