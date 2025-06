A partire da lunedì 30 giugno si completa il daytime dell’estate 2025 di Rai 1. In particolare, dopo l’avvio di Unomattina Estate, Camper in viaggio e Camper, prendono il via anche i format estivi del pomeriggio.

Daytime Rai estate 2025, come cambia il primo pomeriggio dopo la fine de La Volta Buona

La prima variazione significativa nel daytime di Rai 1, a partire da lunedì 30 giugno, riguarda la fascia oraria del primo pomeriggio. Alle 14:00, infatti, va in pausa La Volta Buona, trasmissione guidata da Caterina Balivo, la cui ultima puntata dell’edizione è andata in onda il 27 giugno scorso.

Per due settimane, dal 30 giugno all’11 luglio, sono proposti, per circa due ore, degli speciali con i momenti migliori stagionali dello show di Balivo. A seguire, sono trasmesse, in replica, le prime tre stagioni de L’Allieva, seguite dalle due stagioni di Cuori e di Una pallottola nel cuore.

Il pomeriggio fra soap ed Estate in Diretta

Alle 16:00 su Rai 1, fino al prossimo 11 agosto, è confermato l’appuntamento quotidiano con la soap Ritorno a Las Sabinas. Dal giorno seguente, e fino al 5 settembre, sono in programma le repliche degli ultimi episodi della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, le cui nuove puntate riprenderanno a settembre.

Il 27 giugno, su Rai 1, dalle 17:00 circa Alberto Matano conduce l’ultima puntata dell’anno de La Vita in Diretta. Da lunedì 30 giugno, e per tutta la durata della bella stagione, il timone passa ad Estate in Diretta. Il programma è guidato dal confermato Gianluca Semprini, affiancato, quest’anno, dalla new entry Greta Mauro, lo scorso anno padrona di casa di Unomattina Estate.

Non cambia, anche nella versione estiva, il meccanismo di funzionamento del format. Ogni appuntamento apre con una lunga pagina dedicata ai principali casi di cronaca nera del paese. Poi si cambia tono, affrontando, con ospiti vip, temi di attualità e di costume.

Daytime Rai estate 2025, ai saluti Stefano De Martino

Infine, le variazioni per l’estate di Rai 1 interessa anche l’access prime time. Affari Tuoi con Stefano De Martino, campione di ascolti per tutta la stagione, chiude i battenti e va in pausa per alcune settimane, fino a settembre. Al suo posto torna Techetechetè. Il programma, ideato da Michele Bovi che ha debuttato nel 2012, torna a proporre, al pubblico, spezzoni di programmi e materiali di archivio, recuperati dalle ricchissime Teche Rai. Previste, come già avveniva in passato, delle puntate speciali, dedicate ad importanti conduttori e volti televisivi del nostro paese.