Stasera in tv martedì 1 luglio 2025, il palinsesto offre un mix variegato di cinema, calcio, talk show e serie cult. Tra le proposte spiccano la commedia romantica Un amore regale su Rai 1, gli ottavi di finale tra Benfica e Chelsea in diretta su Canale 5, e film d’azione e sentimento come Kiss of the Dragon, Smokin’ Aces, Scusa ma ti chiamo amore e Amici, amanti e…. Non mancano appuntamenti con l’attualità, il viaggio e la cucina d’autore. Di seguito il dettaglio della programmazione.

Stasera in TV martedì 1 luglio 2025, Rai

Rai 1 alle 21.30 trasmette il film Un amore regale. La principessa Coralina fugge da un matrimonio combinato tra due regni rivali. In incognito, incontra un idraulico romano che le fa scoprire la libertà e l’amore autentico. Ma il passato la insegue, e dovrà scegliere tra il dovere verso la corona e la felicità personale.

Rai 2 propone alle 21.20 il talk show Storie al bivio, dove personaggi noti raccontano le scelte decisive che hanno cambiato la loro vita.

Rai 3 alle 21.20 va in onda con Kilimangiaro on the Road, un viaggio guidato da Camila Raznovich tra paesaggi straordinari e culture affascinanti in giro per il mondo.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Rete 4 alle 21.25 presenta È sempre Cartabianca, il talk di attualità condotto da Bianca Berlinguer, con ospiti e dibattiti su politica, economia e società.

Canale 5 alle 21.01 trasmette in diretta gli Ottavi di finale della FIFA Club World Cup 2025, con una sfida imperdibile tra Benfica e Chelsea.

Italia 1 propone alle 21.20 la commedia romantica …E alla fine arriva Polly. Reuben, uomo prudente e metodico, incontra la caotica Polly dopo che la moglie lo tradisce in luna di miele. Le differenze tra i due portano a situazioni imprevedibili e un cambiamento profondo nella vita di Reuben.

La7 alle 21.15 manda in onda il classico Indovina chi viene a cena?. Negli anni ’60, una giovane donna bianca presenta ai suoi genitori un fidanzato afroamericano. Il film affronta con delicatezza temi di amore, pregiudizi e cambiamento in una società divisa.

Tv8 alle 21.15 propone una nuova puntata di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, ambientata in Ogliastra, con protagoniste quattro ristoratrici che si sfidano tra sapori e accoglienza.

Nove alle 21.30 trasmette il true crime Faking It – Bugie criminali, con esperti del linguaggio del corpo che analizzano i comportamenti di noti sospettati in casi di cronaca.

I film di questa sera martedì 1 luglio 2025

Rai 4 alle 21.20 propone il film d’azione Kiss of the Dragon. Liu Jian, agente segreto cinese, arriva a Parigi per smascherare un narcotrafficante. Tradito e incastrato per omicidio, si ritrova braccato dalla polizia. Con l’aiuto di una prostituta, lotta per la verità usando le sue letali abilità marziali.

Rai Movie alle 21.10 manda in onda il pluripremiato The Hurt Locker. In Iraq, una squadra americana specializzata nel disinnescare ordigni vive ogni giorno al limite. Il sergente James, impulsivo e spericolato, mette a rischio la vita dei suoi uomini. Un intenso ritratto della guerra e della dipendenza dall’adrenalina.

20 Mediaset alle 21.10 trasmette il thriller Smokin’ Aces. Buddy “Aces” Israel, prestigiatore e informatore della mafia, è nascosto in un attico blindato sotto protezione dell’FBI. Ma un milione di dollari sulla sua testa attira una schiera di killer eccentrici. Inizia una corsa sfrenata tra assassini e agenti.

Iris alle 21.15 propone il western Sfida nella valle dei Comanche. Un ufficiale dell’esercito cerca di prevenire una guerra tra coloni e nativi guidati da un capo ribelle. Tra negoziati difficili e battaglie imminenti, dovrà guadagnarsi la fiducia di entrambi i fronti per salvare vite.

La5 alle 21.10 punta sul romanticismo con Scusa ma ti chiamo amore. Alex, pubblicitario quarantenne, si innamora della vivace Niki, ancora al liceo. Le differenze d’età e i giudizi sociali ostacolano la relazione, ma tra momenti leggeri e profondi i due cercheranno di capire se il loro amore può durare.

I film su Sky martedì 1 luglio 2025

Sky Cinema Family alle 21.00 trasmette la commedia Nonno questa volta è guerra. Peter deve cedere la stanza al nonno appena arrivato. Tra i due esplode una guerra di scherzi e dispetti, ma attraverso battaglie comiche emergerà un legame autentico e affettuoso tra le generazioni.

Sky Cinema Romance alle 21.00 propone Amici, amanti e…, con Natalie Portman e Ashton Kutcher. Emma e Adam iniziano una relazione solo fisica per evitare complicazioni sentimentali. Ma il confine tra amicizia e amore si sfuma, costringendoli a mettere in discussione ciò che vogliono davvero l’uno dall’altra.