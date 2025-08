È il rapporto fra la fede e la tecnologia l’argomento principale della puntata di venerdì 1° agosto di Codice La vita è digitale. La trasmissione, proposta in seconda serata su Rai 1, racconta noi stessi ed il mondo che ci circonda, affrontando alcuni dei principali temi di attualità.

Codice La vita è digitale, la conduttrice è Barbara Carfagna

Codice La vita è digitale è divenuta, nel tempo, una trasmissione punto di riferimento nella fascia della seconda serata. Il debutto, infatti, è avvenuto nel 2017.

Da quel momento in poi sono state prodotte nove edizioni, tutte guidate (ed ideate) da Barbara Carfagna, giornalista e conduttrice che, in carriera, ha realizzato reportage da tutto il mondo.

Ogni puntata è dedicata ad un particolare tema di attualità, di cui la conduttrice parla in compagnia di vari ospiti, grandi esperti della tematica di cui si sta parlando.

Il 1° agosto si parla del rapporto fra la fede e la tecnologia

L’edizione 2025 di Codice La vita è digitale sta ottenendo, per il momento, ascolti molto positivi. Nel corso della stagione, infatti, il format ha più volte superato il 9% di share.

Nel corso della puntata odierna, in onda venerdì 1° agosto, è proposto un focus sul rapporto fra la fede e la tecnologia. In particolare, la trasmissione televisiva propone, in esclusiva, le immagini della copia digitale della Basilica di San Pietro. Il progetto, realizzato da Microsoft, permette ai visitato interessati di esplorare nei minimi dettagli il monumento.

Fra gli argomenti approfonditi dall’appuntamento c’è, in primis, la piattaforma Palantir, che si pone come obiettivo quello di difendere i valori dell’Occidente cristiano. I sistemi di intelligenza artificiale, al tempo stesso, diventano progressivamente sempre più complessi, al punto che, anziché spiegarli, è divenuto più semplice richiedere di avere fede in chi li adotta.

In un contesto del genere è fondamentale anche il ruolo della politica. Ha fatto molto discutere, ad esempio, la scelta di Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti, di istituire l’Ufficio della Fede.

Codice La vita è digitale, il sociologo Derrick De Kherkove fra gli ospiti

Per parlare della questione al centro della puntata di Codice La Vita è digitale del 1° agosto ci sono numerosi ospiti. Previsti gli interventi di Padre Paolo Benanti, oltre che del teologo Massimo Faggioli e dell’imprenditore Marco Trombetti.

Nella puntata, inoltre, è dato spazio alle questioni relative a quantum computing e quantum communication, tecnologie che utilizzano i principi della meccanica quantistica per risolvere problemi complessi. Per discutere di tali strumenti c’è l’esperto Alessandro Curioni, il sociologo Derrick De Kherkove e numerosi ricercatori.