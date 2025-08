Giovedì 31 luglio è giunta al termine Temptation Island 2025 ed è, ora, tempo di un bilancio. L’edizione è stata la più vista di sempre nella storia del programma.

Temptation Island 2025 bilancio, le polemiche iniziali non hanno penalizzato gli ascolti

La vigilia di Temptation Island è stata avvolta dalle polemiche. La trasmissione, ambientata non più in Sardegna ma in Calabria, sin dall’annuncio delle coppie protagoniste ha attirato voci ed indiscrezioni, a causa di alcune storie giudicate, da qualcuno, non proprio veritiere.

I gossip si sono concentrati in particolar modo su Antonio e Valentina e su Rosario e Lucia, che secondo i social avrebbero raccontato una storia differente da quella reale. Non è dato sapere quanto ci sia di vero, ma l’unica cosa certa è che le due relazioni hanno avuto un epilogo decisamente differente.

Se i primi hanno lasciato il format innamoratissimi e promessi sposi, i secondi, nel confronto ad un mese dalla fine delle registrazioni, hanno confessato di avere difficoltà. Rosario, inoltre, ha scoperto che la fidanzata, dopo il programma, ha visto di nascosto il single Andrea, conosciuto nel villaggio.

Le polemiche della vigilia, comunque, non hanno penalizzato gli ascolti, che invece sono stati eccellenti.

I dati storici del format

La quattordicesima edizione di Temptation Island, composta da otto puntate in onda dal 3 al 31 luglio, ha chiuso con ascolti record. Nel totale degli appuntamenti, lo show ha tenuto compagnia ad una media di oltre 3 milioni ed 800 mila telespettatori, con una share del 29,9%. Si tratta della media più alta mai registrata per il programma, che nella scorsa edizione estiva aveva tenuto compagnia a 3 milioni e mezzo di spettatori con il 29,23% di share.

Il primo appuntamento, con 3,4 milioni di spettatori ed il 27,8% di share, è il debutto più visto di sempre. Record assoluto anche per quel che riguarda l’Auditel delle tre puntate proposte il 29, il 30 ed il 31 luglio, che in termini di telespettatori sono risultate essere le più viste nella storia del format, eccezion fatta per la primissima stagione, proposta però venti anni fa e con il titolo Vero Amore. Il finale di ieri, in particolare, ha appassionato 4,6 milioni spettatori con il 32,9% di share.

Temptation Island 2025 bilancio, le motivazioni del successo

Il bilancio di Temptation Island 2025 è, senza dubbio, positivo, e non solo per gli ascolti. Il format, infatti, è divenuto un evento, capace di generare milioni di interazioni sui social e di radunare, davanti alle televisioni, numerosissimi spettatori giovanissimi.

L’impatto di Temptation Island, dunque, è stato impressionante e i motivi sono molteplici. La trasmissione, in primis, affronta tematiche che stuzzicano il gossip, proponendo delle dinamiche comuni a molte persone, che dunque riescono ad immedesimarsi.

C’è, poi, un indiscutibile voyeurismo, che spinge le persone a guardare, con curiosità ed interesse, le sofferenze e i tradimenti degli altri. Infine, da non sottovalutare è anche l’aspetto della qualità nella produzione. Temptation Island, a differenza degli altri reality di Canale 5, è una macchina perfetta in tutte le sue fasi, dal casting al montaggio finale, passando per la scelta delle musiche. Tutto è al suo posto e funziona, creando una sorta di rito collettivo capace di intrattenere milioni di persone in ogni puntata.