Parte venerdì 12 settembre, con la prima puntata, la stagione 2025-2026 di Quarto Grado. La trasmissione è visibile su Rete 4, a partire dalle ore 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine di 4 di Sera.

Quarto Grado 12 settembre prima puntata, conducono Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero

Con la prima puntata del 12 settembre, il format Quarto Grado raggiunge l’importante traguardo della diciassettesima edizione.

L’approfondimento, curato da Siria Magri, ha ottenuto, la scorsa stagione, ascolti eccezionali. Trainata anche dalla grande curiosità generata dal caso del Delitto di Garlasco, la trasmissione dedicata alla cronaca nera ha spesso superato il 10% di share, con picchi di gran lunga superiori, come quello ricevuto il 12 luglio scorso, quando il format ha tenuto compagnia ad oltre un milione e duecento mila persone, col 12,2%.

Invariata la coppia di conduttori presente a Quarto Grado. I padroni di casa, infatti, sono Gianluigi Nuzzi, presentatore per tutta la stagione di Dentro la Notizia, ed Alessandra Viero. I due sono conduttori del programma oramai da anni, avendo debuttato, all’epoca al fianco di Sabrina Scampini, nella stagione 2013-2014.

Delitto di Garlasco e la morte di Liliana Resinovich al centro del debutto stagionale

Nella prima puntata di Quarto Grado, in onda il 12 settembre, è proposto un focus sul Delitto di Garlasco. Nelle ultime ore, gli investigatori hanno posto l’attenzione sulle nuove tracce rinvenute all’interno della casa di Garlasco. In particolare, sono state trovate otto impronte all’interno della spazzatura dell’abitazione. La Procura non esclude alcuna pista ed una delle ipotesi principali sulla quale è a lavoro è quella della presenza di possibili complici.

In seguito, torna al centro dell’appuntamento anche la morte di Liliana Resinovich. La donna è stata ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, a Trieste, il 5 gennaio 2022, poche settimane dopo la sua scomparsa. A tre anni e mezzo dai fatti, prosegue il giallo sulla scheda di memoria cancellata dalla GoPro del marito della donna, Sebastiano Visintin. Quest’ultimo, attualmente unico iscritto nel registro degli indagati, si è detto convinto che Liliana si sia suicidata.

Quarto Grado 12 settembre prima puntata, gli ospiti

Come al solito, i vari casi di cronaca analizzati a Quarto Grado sono approfonditi da numerosi ospiti ed esperti. In particolare, in occasione del debutto del 12 settembre, Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero accolgono Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate e Grazia Longo. Al già ricco parterre si uniscono, poi, anche Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.