CIA Un uomo nel mirino è il film thriller d’azione statunitense del 2024. Lo dirige Roel Reiné. Andrà in onda su Rai 2 il 12 settembre 2025 alle 21:20. Con il titolo originale Classified, questa pellicola segue le vicende di un sicario. Un sicario della CIA che scopre di essere stato manipolato per anni. Lo ha fatto una rete segreta di potere. Sarà un racconto adrenalinico tra spionaggio, identità e vendetta.

Regia, produzione e protagonisti del film CIA Un uomo nel mirino

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Roel Reiné. Lui è noto per il suo stile visivo dinamico e per i suoi action movie. Invece, la produzione è curata da Film Bridge International e altre case di produzione. Hanno sede negli Stati Uniti e in Bulgaria. I protagonisti principali di questa storia sono Aaron Eckhart e Tim Roth. Con loro c’è anche Abigail Breslin. Il racconto mescola tensione, complotti e legami familiari.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato questa produzione tra gli Stati Uniti e la Bulgaria. Le riprese si sono svolte in ambienti urbani. Hanno usato anche hotel di lusso e basi militari. E anche zone industriali molto suggestive. Le location includono Los Angeles, Sofia e Malta. Questo contribuisce a creare un’atmosfera internazionale e spietata.

Trama del film CIA Un uomo nel mirino

Evan Shaw (Aaron Eckhart) è un killer sotto copertura. Per oltre vent’anni ha ricevuto ordini criptati dalla CIA. Li riceveva attraverso annunci sui giornali. La sua vita, però, cambia improvvisamente. Kacey (Abigail Breslin), sua figlia perduta, lo rintraccia. Lei ora è un’agente dell’MI6. Gli rivela che il suo vecchio capo è morto da tempo. E che la sua divisione è stata smantellata anni prima. Evan, quindi, scopre di essere stato manipolato. Una rete clandestina ha usato la sua fedeltà per scopi oscuri. Inizia così una corsa contro il tempo per scoprire la verità. Dovrà proteggere sua figlia e smascherare i responsabili.

Spoiler finale

Nel finale, Evan affronta il suo ex collega Kevin Angler (Tim Roth). Lui è la mente dietro la rete segreta. Dopo un violento scontro, Evan riesce a salvare Kacey. Distrugge così l’intera organizzazione criminale. L’opera si chiude con Evan che scompare nel nulla. Lascia un messaggio cifrato a sua figlia. Il messaggio dice: “La verità non si archivia”.

Cast completo del film CIA Un uomo nel mirino

Per concludere, il cast riunisce attori di fama internazionale. Interpretano ruoli intensi e molto ambigui.