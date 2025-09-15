Dopo Dentro la Notizia e Forum, il palinsesto del daytime di Canale 5 continua a riaccogliere gli show autunnali. A partire da lunedì 15 settembre, infatti, prende il via l’edizione 2025-2026 di Mattino Cinque News.

Mattino Cinque News 2025-2026, confermata l’oramai tradizionale coppia di presentatori

Nessuna novità è attesa, a Mattino Cinque News 2025-2026, per quel che concerne i conduttori.

In primis, il pubblico a casa ha la possibilità di rivedere al timone del programma Federica Panicucci. Quest’ultima è, oramai, una veterana del rotocalco informativo. Qui, infatti, ha esordito nel 2009, quando ancora si intitolava Mattino Cinque, e da quel momento ha guidato tutte le stagioni.

Al suo fianco è presente il giornalista Francesco Vecchi. Il cronista ha lavorato, con vari ruoli, a Sport Mediaset fino al 2013, anno nel quale ha iniziato ad occuparsi di attualità, prima a TGCom 24, poi al TG5. Nel 2016 ha esordito a Mattino Cinque, presenziando poi a tutte le edizioni successive, compresa quella in partenza oggi.

Attualità, politica e cronaca gli ingredienti della trasmissione

Mattino Cinque News, nella stagione 2025-2026, dovrebbe confermare l’oramai classica struttura. Nella prima parte, quella al via subito dopo la fine del TG5, il conduttore è Francesco Vecchi. Con politici, esperti ed opinionisti commenta alcune delle principali vicende di attualità politica e sociale.

A seguire, nella seconda parte, il timone passa a Federica Panicucci. Tale segmento è interamente dedicato ai casi di cronaca nera, analizzati con l’ausilio di ospiti ed approfonditi con servizi e collegamenti.

Le puntate di Mattino Cinque News sono proposte tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:45. Gli appuntamenti, trasmessi rigorosamente in diretta, sono inseriti nel palinsesto della rete ammiraglia del Biscione fino alle 10:50 circa. Oltre che in televisione, è possibile seguire lo show di approfondimento in streaming ed on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

Mattino Cinque News 2025-2026, Panicucci e Vecchi ripartono dopo gli ottimi dati di Morning News

Mattino Cinque News 2025-2026, con Federica Panicucci e Francesco Vecchi, torna a riappropriarsi della fascia mattutina dopo gli ottimi ascolti ottenuti, in estate, da Morning News.

Il programma, guidato da Dario Maltese con la partecipazione di Carolina Sardelli, ha informato il pubblico per tutta la durata della bella stagione, ricevendo quotidianamente un buon riscontro Auditel. Analizzando i dati dell’ultima settimana, Morning News ha superato, in più di una occasione, il 20% di share, vincendo nettamente tre delle cinque sfide giornaliere contro la concorrenza di Rai 1, rappresentata da Unomattina e dalla prima parte di Storie Italiane.