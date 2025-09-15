La decima stagione della soap italiana Il Paradiso delle Signore prosegue su Rai 1 alle 16:00 con gli episodi dal 15 al 19 settembre 2025 ricchi di colpi di scena e nuovi intrecci. Adelaide sconvolge tutti con un annuncio inaspettato. Odile vive un momento di passione con un misterioso stilista. Rosa presenta il suo romanzo. Fulvio confessa la verità a Caterina. Elvira è sempre più preoccupata per la salute del piccolo Andrea.

Il Paradiso delle Signore 15-19 settembre 2025: lunedì 15 settembre

A Villa Guarnieri, Adelaide annuncia a Odile, Marta e Umberto che sposerà Marcello. Nel frattempo, Rosa confida a Roberto di aver scritto un romanzo. Di conseguenza, lui propone di presentarlo al Paradiso. Affida, inoltre, ad Agata la realizzazione della copertina. Parallelamente, Fulvio trova finalmente il coraggio di confessare la verità a Caterina. Invece, Elvira è molto preoccupata per la tosse insistente di Andrea. Pertanto, Concetta cerca di rassicurarla come può.

Martedì 16 settembre

Il giorno dopo, Odile incontra un uomo misterioso al Circolo. E tra loro, peraltro, scatta un bacio del tutto inaspettato. Di conseguenza, la ragazza è molto elettrizzata. Tuttavia, non riesce a dimenticare il gesto di Marina per Matteo durante la sfilata. Anche Delia, peraltro, conosce lo sconosciuto, e Gianlorenzo si allarma. Successivamente, Umberto presenta il nuovo stilista della Galleria Milano Moda. Si tratta, infatti, di Ettore Marchesi, proprio l’uomo che ha baciato Odile.

Il Paradiso delle Signore 15-19 settembre 2025: mercoledì 17 settembre

A metà settimana, Marcello fa una richiesta importante a Salvatore e Matteo. Nel frattempo, il romanzo di Rosa incuriosisce molto le Veneri. Invece, Salvo ed Elvira, provati dalla preoccupazione per il figlio, si concedono una serata di svago. Questo, peraltro, grazie all’intervento di Rosa. Lei, intanto, vive un incontro del tutto inatteso.

Giovedì 18 settembre

Successivamente, Odile non è certa che Ettore sia la scelta giusta per la GMM. Parallelamente, Agata e Roberto discutono sulla copertina del romanzo di Rosa. Alla fine, però, riescono a trovare un accordo. In un altro sviluppo, Caterina nasconde un segreto. Mentre Concetta mostra a Elvira un rimedio per calmare la tosse di Andrea. A casa Puglisi, inoltre, arriva un ospite molto atteso. Infine, Adelaide organizza un ricevimento, e Rosa scopre delle nozze. Di conseguenza, prende una decisione molto importante.

Il Paradiso delle Signore 15-19 settembre 2025: venerdì 19 settembre

La settimana si conclude con Ettore che propone una nuova linea per la GMM. Tuttavia, Odile si mostra molto titubante. Nel frattempo, Marcello cerca di rassicurare Adelaide. Invece, Umberto osserva tutto con grande sospetto. In un altro momento cruciale, Rosa comunica a Roberto di voler lasciare Milano. Infine, Caterina riceve una proposta inaspettata da Don Saverio.

Dove vederla

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:00. Le repliche sono disponibili su RaiPlay.