Martedì 11 novembre, Rai 3 manda in onda due nuove puntate di Amore Criminale e Sopravvissute. Le due trasmissioni sono proposte dalle ore 21:20 e dalle ore 23:20 circa.

Amore Criminale Sopravvissute 11 novembre, il duplice femminicidio di Gabriela e Renata Trandafir

Al timone di Amore Criminale torna, come sempre, Veronica Pivetti. Il format, dedicato ai casi di violenza maschile contro le donne, è realizzato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato ed ha ottenuto il patrocinio della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

Nel corso della puntata dell’11 novembre, Veronica Pivetti dà spazio al duplice femminicidio di Gabriela e Renata Trandafir. Le due sono state uccise a fucilate il 13 giugno 2022 a Castelfranco Emilia (Modena) da Salvatore Montefusco, rispettivamente marito e patrigno delle due donne.

Il killer condannato all’ergastolo

Amore Criminale dell’11 novembre ricostruisce la storia del doppio omicidio. Entrambe originarie della Romania, Gabriela si è trasferita per prima in Italia, dove conosce Salvatore Montefusco, imprenditore edile, con cui inizia una relazione. Insieme, decidono di far arrivare nel nostro paese anche Renata, figlia di Gabriela nata da una relazione precedente.

Per Gabriela, la relazione si trasforma in un vortice di violenze, sia fisiche che psicologiche, fino alla decisione di divorziare. Il giorno prima dell’udienza fissata in Tribunale per la separazione giudiziale, però, avviene il duplice omicidio. Due anni e mezzo dopo, nel gennaio del 2025, Montefusco è condannato in primo grado a 30 anni di reclusione.

Lo scorso 15 settembre la Corte d’Assise d’Appello di Modena ha inasprito la sentenza di primo grado e ha condannato Montefusco all’ergastolo.

Amore Criminale Sopravvissute 11 novembre, Matilde D’Errico e le storie di Selenia e Federica

Al termine di Amore Criminale prende il via, l’11 novembre, Sopravvissute, guidato da Matilde D’Errico. Quest’ultima racconta, in primis, la storia di Selenia, che a soli 17 anni incontra quello che pensa essere l’uomo della sua vita. Inizia con lui una relazione, che diventa totalizzante: la ragazza lascia la scuola va a vivere con il compagno e ha due figli in pochi anni.

Nel 2020, tutto cambia: Selenia scopre che l’uomo con cui ha una storia è un tossicodipendente. Tale scoperta dà il via ad una serie di violenze, che durano fino al 2023, quando Selenia lo denuncia. Nonostante questo, l’ex compagno continua a tormentarla. Il 17 aprile del 2023, l’uomo si introduce a casa di Selenia e l’accoltella ripetutamente. La donna si salva per miracolo.

A seguire, durante Sopravvissute dell’11 novembre, si parla di Federica. Durante una vacanza estiva ha incontrato un uomo che sembrava perfetto, ma la loro relazione si è trasformata in una pagina di vita molto dolorosa.