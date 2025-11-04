Iniziano il 4 novembre le nuove edizioni di Amore Criminale e Sopravvissute. I due format sono proposti su Rai 3, rispettivamente in prima e seconda serata.

Amore Criminale Sopravvissute, Pivetti racconta la storia di Giovanna Frino

Al timone di Amore Criminale, al via il 4 novembre, torna Veronica Pivetti. Il format, nato nel 2007 con lo scopo di sensibilizzare i telespettatori sul tema della violenza di genere, dedica ogni puntata ai casi di violenza maschile contro le donne.

La trasmissione è realizzata in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato ed ha ottenuto il patrocinio della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. Al centro della prima puntata, in onda il 4 novembre, il programma racconta la storia di Giovanna Frino.

Le interviste alla famiglia della vittima e con una ricostruzione di fiction

Nella puntata di martedì 4 novembre, la prima del nuovo ciclo di appuntamenti, Pivetti si concentra sulla storia di Frino intervistando i suoi famigliari e ricostruendo la vicenda con lo stile fiction.

La donna è stata brutalmente assassinata il 16 dicembre del 2022 ad Apricena, in provincia di Foggia. La vittima aveva 44 anni ed è stata ammazzata dal marito con tre colpi di pistola.

Il tutto è avvenuto all’interno della loro abitazione, di fronte ad una delle tre figlie, all’epoca dei fatti appena diciassettenne. Come appurato in seguito, il killer ha vessato Giovanna Frino per anni, mostrandosi ossessivamente geloso e possessivo e sottoponendola a insulti, pedinamenti e violenze psicologiche. L’omicida, in primo grado, è stato condannato alla pena dell’ergastolo. In attesa della sentenza di Appello, lui sostiene di non ricordare in che modo è morta la moglie.

Amore Criminale Sopravvissute, Matilde D’Errico racconta la storia di Laura

In seconda serata, subito dopo la fine di Amore Criminale, il 4 novembre parte la nuova edizione di Sopravvissute, format guidato da Matilde D’Errico.

La prima storia affrontata il 4 novembre è quella di Laura. A otto anni rimane orfana ed è affidata ad un tutore scelto dal Tribunale. L’uomo, invece di proteggerla, compie per anni violenze e abusi sulla bambina. Una vera e propria agonia, giunta al termine con l’arresto dell’aguzzino. Oggi, Laura è impegnata socialmente ed ha fondato un’associazione per supportare le vittime di abusi.

La seconda storia raccontata a Sopravvissute del 4 novembre è quella di Martina Attili. Cantautrice, in estate ha scoperto, insieme a tante altre donne, che le sue foto sono state pubblicate su un sito web per adulti, accusato di diffondere senza consenso le immagini di tante donne. A corredo di tali fotografie vi erano tanti commenti sessisti. Nel caso di Attili, era stato svelato anche il suo indirizzo di casa. In tale spazio è prevista la partecipazione della psicologa clinica Silvia Michelini.