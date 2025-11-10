Stasera in tv martedì 11 novembre 2025
Stasera in TV martedì 11 novembre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
11 Novembre 2025 2 Minuti di lettura
Stasera in tv martedì 11 novembre 2025 propone una serata tra cinema d’autore, inchieste sociali, soap turche e film cult. Su Rai 1 va in onda La ragazza del mare, su Rai 2 spazio allo sport con le ATP Finals, mentre Rai 3 trasmette Amore Criminale. Canale 5 propone una nuova puntata della soap La notte nel cuore, Italia 1 ospita Le Iene, e su Canale 20 va in onda Batman v Superman. Sky Cinema propone Secret Team, Tre amiche e L’immortale.

Stasera in TV martedì 11 novembre 2025, Rai

  • Rai 1 – 21:30 – La ragazza del mare (2024)
    Francesca Archibugi dirige un film poetico ambientato a New York nel 1914. Trudy Ederle, dopo una visione, decide di dedicare la sua vita al nuoto e sfida i pregiudizi attraversando il Canale della Manica.
  • Rai 2 – 20:35 – ATP Finals 2025 – Tennis da Torino
    Diretta sportiva con il secondo turno del torneo maschile.
  • Rai 3 – 21:20 – Amore Criminale – Storie di femminicidio
    Conduce Veronica Pivetti. La storia di Arianna Flagiello, vittima di violenza domestica.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Canale 5 – 21:21 – La notte nel cuore – Episodio 82
    Soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek. Nuove tensioni tra i protagonisti.
  • Italia 1 – 21:15 – Le Iene – Puntata dell’11 novembre
    Conducono Nina Palmieri e Gianluigi Nuzzi. Inchieste, servizi e ospiti.
  • Rete 4 – 21:30 – È sempre Cartabianca
    Talk politico con Bianca Berlinguer.
  • La7 – 21:15 – In aggiornamento
  • TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
  • Nove – 21:30 – Save the Dating – Amori in corso

I film di questa sera in TV martedì 11 novembre 2025

  • La ragazza del mare (Rai 1): Biopic su Trudy Ederle, prima donna a nuotare nel Canale della Manica.
  • Batman v Superman – Dawn of Justice (Canale 20): Supereroi DC in conflitto.
  • Il pistolero (Iris): Western classico con John Wayne.
  • Da grande (Cine34): Commedia cult con Renato Pozzetto.
  • Secret Team (Sky Cinema Uno): Thriller d’azione.
  • Tre amiche (Sky Cinema Uno): Commedia francese al femminile.
  • L’immortale (Sky Cinema Collection): Spin-off di Gomorra con Marco D’Amore.
  • Moon il panda (Sky Cinema Family): Film d’animazione per bambini.
  • La verità è che non gli piaci abbastanza (Sky Cinema Romance): Commedia romantica.
  • Come ti spaccio la famiglia (Sky Cinema Suspense): Commedia d’azione.

I film su Sky martedì 11 novembre 2025

Sky Cinema Uno – Secret Team: Un’unità speciale affronta una missione impossibile.
Sky Cinema Uno – Tre amiche: Tre donne si ritrovano dopo anni e affrontano cambiamenti e segreti.
Sky Cinema Collection – L’immortale: Ciro Di Marzio ricostruisce la sua vita dopo Gomorra.
Sky Cinema Family – Moon il panda: Avventura animata per tutta la famiglia.
Sky Cinema Romance – La verità è che non gli piaci abbastanza: Ensemble cast in una commedia romantica.
Sky Cinema Suspense – Come ti spaccio la famiglia: Un trafficante improvvisato crea una finta famiglia.
Sky Cinema Drama – Una figlia: Dramma familiare.
Sky Cinema Action – Moonfall: La Luna minaccia la Terra.

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

