Stasera in tv martedì 11 novembre 2025 propone una serata tra cinema d’autore, inchieste sociali, soap turche e film cult. Su Rai 1 va in onda La ragazza del mare, su Rai 2 spazio allo sport con le ATP Finals, mentre Rai 3 trasmette Amore Criminale. Canale 5 propone una nuova puntata della soap La notte nel cuore, Italia 1 ospita Le Iene, e su Canale 20 va in onda Batman v Superman. Sky Cinema propone Secret Team, Tre amiche e L’immortale.

Stasera in TV martedì 11 novembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – La ragazza del mare (2024)

Francesca Archibugi dirige un film poetico ambientato a New York nel 1914. Trudy Ederle, dopo una visione, decide di dedicare la sua vita al nuoto e sfida i pregiudizi attraversando il Canale della Manica.

Rai 2 – 20:35 – ATP Finals 2025 – Tennis da Torino

Diretta sportiva con il secondo turno del torneo maschile.

Rai 3 – 21:20 – Amore Criminale – Storie di femminicidio

Conduce Veronica Pivetti. La storia di Arianna Flagiello, vittima di violenza domestica.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:21 – La notte nel cuore – Episodio 82

Soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek. Nuove tensioni tra i protagonisti.

Italia 1 – 21:15 – Le Iene – Puntata dell'11 novembre

Conducono Nina Palmieri e Gianluigi Nuzzi. Inchieste, servizi e ospiti.

Rete 4 – 21:30 – È sempre Cartabianca

Talk politico con Bianca Berlinguer.

La7 – 21:15 – In aggiornamento

TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

Nove – 21:30 – Save the Dating – Amori in corso

I film di questa sera in TV martedì 11 novembre 2025

La ragazza del mare (Rai 1): Biopic su Trudy Ederle, prima donna a nuotare nel Canale della Manica.

Batman v Superman – Dawn of Justice (Canale 20): Supereroi DC in conflitto.

Il pistolero (Iris): Western classico con John Wayne.

Da grande (Cine34): Commedia cult con Renato Pozzetto.

Secret Team (Sky Cinema Uno): Thriller d’azione.

Tre amiche (Sky Cinema Uno): Commedia francese al femminile.

L’immortale (Sky Cinema Collection): Spin-off di Gomorra con Marco D’Amore.

Moon il panda (Sky Cinema Family): Film d’animazione per bambini.

La verità è che non gli piaci abbastanza (Sky Cinema Romance): Commedia romantica.

Come ti spaccio la famiglia (Sky Cinema Suspense): Commedia d’azione.

I film su Sky martedì 11 novembre 2025

Sky Cinema Uno – Secret Team: Un’unità speciale affronta una missione impossibile.

Sky Cinema Uno – Tre amiche: Tre donne si ritrovano dopo anni e affrontano cambiamenti e segreti.

Sky Cinema Collection – L’immortale: Ciro Di Marzio ricostruisce la sua vita dopo Gomorra.

Sky Cinema Family – Moon il panda: Avventura animata per tutta la famiglia.

Sky Cinema Romance – La verità è che non gli piaci abbastanza: Ensemble cast in una commedia romantica.

Sky Cinema Suspense – Come ti spaccio la famiglia: Un trafficante improvvisato crea una finta famiglia.

Sky Cinema Drama – Una figlia: Dramma familiare.

Sky Cinema Action – Moonfall: La Luna minaccia la Terra.