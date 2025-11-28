Sabato 29 novembre, su Rai 1 tornano Linea Verde Sentieri, Linea Verde Bike e Linea Verde Italia. Le tre Linee sono visibili alle 11:25, alle 12:00 ed alle 12:25 circa. Tutti i programmi sono proposti anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione gratuita Rai Play.

Linea Verde Italia 29 novembre, protagonista Verona

Al timone di Linea Verde del 29 novembre torna la coppia composta da Tinto e Monica Caradonna. I due padroni di casa, questa settimana, visitano Verona, realizzando un itinerario nel segno della tradizione e della storia, oltre che dell’innovazione e della sostenibilità.

I conduttori, durante l’appuntamento, raccontano che Verona è una città che dal 2000 è inserita nell’elenco dei beni Patrimonio Mondiale dell’Umanità ed è nota, a livello internazionale, per essere la location di Romeo e Giulietta, le cui tracce sono seguite, ancora oggi, da decine di migliaia di turisti che, ogni anno, arrivano nel centro.

Linea Verde Italia 29 novembre, un viaggio fra acqua, pietra e natura

Nel corso di Linea Verde del 29 novembre, i presentatori propongono un focus sugli aspetti della città legati alla storia, cultura, architettura, arte e musica. Gli elementi al centro del racconto sono l’acqua, la pietra e la natura.

Dalle ore 11:25 circa, invece, su Rai 1 è in onda Linea Verde Sentieri. La conduzione è affidata a Giulia Capocchi e Lino Zani, che questa settimana accompagnano i telespettatori alla scoperta della Marca Trevigiana.

Il focus del racconto, infatti, sono le bellezze storiche e naturali di Treviso, dai canali eleganti alle grotte scolpite dal tempo. Le telecamere si spostano, poi, nei sentieri tra vigneti e colline, in un cammino che intreccia storia e paesaggi. Nella puntata, i due conduttori incontrano vari ospiti ed abitanti del posto, soprattutto sportivi ed artisti, veri e propri custodi del territorio, con il quale lavorano ogni giorno.

Linea Verde Bike raggiunge il Veneto

Infine, il sabato in compagnia delle Linee, il 29 novembre, giunge al termine con la messa in onda della puntata inedita di Linea Verde Bike. Coloro che guidano il programma sono Giulia Capocchi e Livio Beshir, che questa settimana si recano nel Nord del nostro paese. Ampio spazio, infatti, lo ha la regione Veneto.

Come al solito, i presentatori viaggiano alla scoperta del territorio utilizzando solamente le piste ed i percorsi ciclabili, in un’avventura nel segno del verde e della sostenibilità ambientale.