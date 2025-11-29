Il palinsesto tv di stasera, sabato 29 novembre 2025, presenta un’offerta ricca e variegata che spazia dal grande intrattenimento al cinema d’azione, garantendo opzioni per ogni tipologia di pubblico. Le principali reti generaliste si sfidano per conquistare gli ascolti del fine settimana, mettendo in campo i loro show di punta. Rai 1 punta tutto sull’eleganza della danza e sulla competizione tra vip, mentre le emittenti commerciali rispondono con talent show spettacolari e film campioni d’incasso. Inoltre, non mancano spazi dedicati all’approfondimento giornalistico e all’attualità politica.

Stasera in TV sabato 29 novembre 2025, Rai

La rete ammiraglia Rai trasmette la decima puntata di Ballando con le stelle 2025. Nello specifico, Milly Carlucci guida una gara che si avvicina alle fasi decisive. Infatti, concorrenti come Barbara D’Urso, Fabio Fognini e Filippo Magnini scendono in pista per dimostrare i loro progressi tecnici. Allo stesso tempo, Martina Colombari e Nancy Brilli tentano di convincere la giuria con esibizioni raffinate. Tuttavia, i giudici Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto non concedono sconti. Di conseguenza, la tensione in studio sale, poiché ogni errore potrebbe costare l’eliminazione.

D’altra parte, Rai 2 prosegue con la serialità americana trasmettendo l’episodio “Un brutto sentiero” dell’ottava stagione di S.W.A.T.. In questa puntata, Gamble e Powell decidono di intraprendere un trekking rilassante. Purtroppo, la loro escursione si trasforma in un incubo quando si imbattono in una coltivazione illegale. Pertanto, i due devono affrontare criminali pericolosi in un ambiente ostile. Infine, Rai 3 dedica la serata all’informazione con Report. Qui, Sigfrido Ranucci presenta inchieste approfondite su economia e società, svelando retroscena che riguardano la gestione della cosa pubblica.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 risponde alla concorrenza con il divertimento di Tú sí que vales. In particolare, i conduttori Martín Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile introducono performance artistiche di ogni genere. Intanto, la giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Paolo Bonolis valuta i talenti, regalando momenti di ilarità. In aggiunta, Sabrina Ferilli rappresenta la giuria popolare, influenzando spesso il verdetto finale. Successivamente, Italia 1 propone il blockbuster Transformers – L’ultimo cavaliere. In questo capitolo, Mark Wahlberg interpreta l’eroe che deve salvare la Terra mentre Optimus Prime affronta una nuova minaccia cosmica.

Per quanto riguarda l’approfondimento politico, Rete 4 trasmette Controcorrente, dove Veronica Gentili modera il dibattito sui temi caldi della settimana. Parallelamente, su La7, Concita De Gregorio e David Parenzo conducono In Onda, analizzando l’attualità con ospiti in studio. Invece, TV8 porta gli spettatori alla scoperta della ristorazione con Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Infine, il Nove ospita il talk Accordi & Disaccordi. Qui, Andrea Scanzi discute con Marco Travaglio e Alessandro Sallusti, offrendo punti di vista divergenti sulla politica italiana.

I film di questa sera in TV sabato 29 novembre 2025

L’offerta cinematografica soddisfa ogni gusto.