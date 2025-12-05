Sabato 6 dicembre, su Rai 1, torna l’oramai tradizionale appuntamento settimanale con le Linee, ovvero Linea Verde Sentieri, Linea Verde Bike e Linea Verde Italia. Le tre trasmissioni sono proposte, rispettivamente, dalle 11:25, dalle 12:00 e dalle 12:30 circa.

Linea Verde Italia 6 dicembre, le bellezze di Ferrara

Monica Caradonna e Tinto, nel corso di Linea Verde Italia del 6 dicembre, propongono un focus su una delle città più importanti dell’Emilia Romagna, ovvero Ferrara. Un centro, questo, ricco di luoghi dove la storia, il paesaggio e la tradizione si sposano con l’innovazione, la sostenibilità e la tecnologia.

Tale vocazione, a Ferrara, è presente da svariato tempo. Non a caso, infatti, è stata la prima città rinascimentale ad essere sviluppata seguendo un piano urbanistico moderno e armonioso.

L’appuntamento, oltre che in televisione, è fruibile anche in streaming ed on demand mediante Rai Play.

Linea Verde Italia 6 dicembre, le mura antiche

A Linea Verde Italia del 6 dicembre, Monica Caradonna percorre un itinerario che si sviluppa seguendo le antiche mura cittadine, che sono immerse in delle aree verdi oggi completamente rivalorizzate. Un lavoro, quest’ultimo, che ha permesso alla comunità di poter giovare di un luogo accessibile a tutti.

Tinto, a sua volta, si sposta in direzione Po, per visitare il Parco del Delta, versante delle Valli di Comacchio. Qui è possibile ammirare il fortissimo legame fra la città di Ferrara e l’acqua, elemento fondamentale per la storia e lo sviluppo economico e sociale del centro. Ampio spazio, nella puntata, lo ha la cucina tradizionale e, soprattutto, la mobilità sostenibile. Uno dei mezzi di trasporto più utilizzati a Ferrara, infatti, è la bicicletta.

Le altre Linee

Il 6 dicembre, su Rai 1, è in onda Linea Verde Bike. Al timone tornano Federico Quaranta e Giulia Capocchi, che in sella alle loro bici effettuano un giro alla scoperta delle bellezze della provincia italiana. Questa settimana, i conduttori raggiungono il Lazio.

Infine, a Linea Verde Sentieri, i padroni di casa Lino Zani e Giulia Capocchi sono nelle zone di Treviso. La narrazione inizia con la storia di Vittorio Veneto, nato dall’unione di due comuni distinti, cioè Ceneda e Serravalle. In programma anche una visita nel suggestivo Castello di San Martino, baluardo difensivo e residenza del vescovo che, per la sua posizione, domina l’intera vallata. Infine, Zani e Capocchi ammirano le meraviglie delle Ville Venete, che un tempo erano il centro della gestione dell’economia e della cultura locali.