Domenica 30 novembre, la programmazione tv di Rai 1 propone, come ogni settimana, un nuovo appuntamento di Linea Verde. Il programma di approfondimento del territorio è proposto dalle 12:20 circa.

Linea Verde 30 novembre, protagonista l’Abruzzo

La conduzione di Linea Verde di oggi è affidata, come sempre, al trio composto da Peppone Calabrese, Margherita Granbassi e Fabio Gallo. I tre, questa settimana, si recano alla scoperta dell’Abruzzo, regione del Centro Italia in cui a dominare è la natura, fra il mare dell’Adriatico e la montagna degli Appennini.

Protagonista della puntata è le Glorie di San Martino, festa popolare articolata in un vero e proprio capodanno contadino, nonché ricorrenza autunnale carica di significati simbolici. Le Glorie sono degli enormi fuochi preparati dai contadini, che vengono accesi la sera del 10 novembre su tre colli che circondano Scanno: Cardella, La Plaja e San Martino. Il borgo si divide in tre contrade ed in ognuna di esse si schiera un conduttore, per vivere in pieno lo spirito della festa ed ammirarla da tutte le possibili angolazioni.

La storia di Isidoro

A Linea Verde del 30 novembre, Peppone Calabrese incontra Isidoro, pastore eremita che durante la bella stagione vive in solitudine in uno stazzo in compagnia dei suoi cani, delle pecore e delle capre. In seguito dialoga con lo chef Davide Nanni, idolo sui social che è intervistato nel suo paese di origine, cioè Castrovalva. Sempre Calabrese ha la possibilità di visitare Deguscanno, festosa kermesse serale che si svolge nei vicoli del paese e durante la quale assaggia le eccellenze gastronomiche locali.

Fabio Gallo, durante Linea Verde del 30 novembre, va alla scoperta delle antiche tradizioni di Scanno. Fra tutte, è protagonista quella orafa, con il borgo che è conosciuto per i maestosi gioielli. Poi sono incontrati due giovani allevatori, un casaro che è appena diventato maggiorenne e Manuela Cozzi, una esperta gastronoma originaria della Toscana e che, oramai più di 40 anni fa, ha scelto queste terre per dar vita ad un moderno ed illuminato progetto di agricoltura sostenibile.

Linea Verde 30 novembre, Margherita Granbassi nelle Gole del Sagittario

Al centro di Linea Verde di domenica vi sono varie bellezze naturali, mostrate come sempre da Margherita Granbassi. Essa visita le Gole del Sagittario, discendendo lungo le sponde dell’omonimo torrente. In tale località racconta vecchie tradizioni, come quella della lavorazione della terracotta, che avviene all’interno di un’antica fornace situata nel borgo di Anversa degli Abruzzi.