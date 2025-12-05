La programmazione tv per la sera di sabato 6 dicembre 2025 offre un palinsesto ricco che spazia dal varietà al talent show, includendo anche grandi film d’azione e programmi di inchiesta. Su Rai 1 va in onda la nuova puntata del celebre talent show di danza Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci. Rai 2 prosegue con la messa in onda della serie d’azione S.W.A.T., mentre Rai 3 propone il programma di inchieste Report. Canale 5 trasmette il popolare talent show Tú sí que vales. Italia 1 propone l’azione fantascientifica di Transformers – L’ultimo cavaliere, Rete 4 sceglie il talk show politico Controcorrente e La7 manda in onda il programma di attualità In Onda.
Stasera in TV sabato 6 dicembre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:25 – Ballando con le stelle 2025 – Puntata 11
Conduce Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli e la sua band. La gara entra nel vivo con i concorrenti della ventesima edizione, che si esibiscono di fronte alla giuria composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto.
- Rai 2 – 21:20 – S.W.A.T. – Stagione 8 Episodio 10
Prosegue la serie d’azione incentrata sulla squadra speciale. L’episodio vede il team affrontare una missione particolarmente delicata in un quartiere ad alta tensione, dove la sicurezza e la diplomazia risultano cruciali.
- Rai 3 – 21:20 – Report
Il programma di inchieste è condotto da Sigfrido Ranucci. Vengono proposti approfondimenti e reportage esclusivi su temi che spaziano dall’economia alla politica, fino alla società e all’ambiente, con un focus sul giornalismo investigativo.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:30 – Tú sí que vales – Puntata del 6 dicembre
Conducono la serata Martín Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile.
La giuria è composta da volti noti della televisione: Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Paolo Bonolis.
Il giudice popolare per questa puntata è Sabrina Ferilli.
- Italia 1 – 21:20 – Transformers – L’ultimo cavaliere (2017)
Un film di fantascienza e azione diretto da Michael Bay, con protagonisti Mark Wahlberg e Anthony Hopkins. La trama narra lo scontro epico tra Optimus Prime e una nuova e letale minaccia che rischia di distruggere il mondo.
- Rete 4 – 21:30 – Controcorrente
Il talk show politico è condotto da Veronica Gentili. Il programma offre dibattiti e analisi sui temi di attualità politica e sociale più rilevanti della settimana.
- La7 – 21:15 – In Onda
Conducono il programma Concita De Gregorio e David Parenzo. La trasmissione propone un’analisi approfondita dell’attualità e dibattiti con ospiti di rilievo.
- TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
Torna il celebre talent show culinario con lo chef Alessandro Borghese alla ricerca del miglior ristorante.
- Nove – 21:30 – Accordi & Disaccordi
Il programma di dibattito politico e sociale è condotto da Andrea Scanzi. Ospiti: Marco Travaglio, Alessandro Sallusti, Concita De Gregorio.
I film di questa sera in TV sabato 6 dicembre 2025
- Ballando con le stelle (Rai 1): varietà e gara di danza.
- S.W.A.T. (Rai 2): serie action con missioni speciali.
- Transformers – L’ultimo cavaliere (Italia 1): film di fantascienza e azione.
- Eyes Wide Shut (Iris): thriller psicologico e complesso di Stanley Kubrick.
- Moon il panda (Sky Cinema Family): film d’animazione ideale per i più piccoli.
- High Ground (Sky Cinema Uno): dramma storico australiano.
- Jack Reacher – La prova decisiva (Sky Cinema Uno): thriller con protagonista Tom Cruise.
- Pulp Fiction (Sky Cinema Collection): cult movie di Quentin Tarantino.
- Anxiety (Sky Cinema Suspense): thriller psicologico ad alta tensione.
I film su Sky sabato 6 dicembre 2025
- Sky Cinema Uno – High Ground
Un film drammatico che segue un veterano, il quale guida un giovane aborigeno in cerca di giustizia.
- Sky Cinema Uno – Jack Reacher – La prova decisiva
L’attore Tom Cruise interpreta un ex poliziotto militare alle prese con un complesso caso di omicidio.
- Sky Cinema Family – Moon il panda
Un’avventura animata pensata per il divertimento di tutta la famiglia.
- Sky Cinema Suspense – Anxiety
Un thriller psicologico incentrato su una donna perseguitata da visioni inquietanti.
- Sky Cinema Collection – Pulp Fiction
L’iconico cult movie diretto da Quentin Tarantino, con John Travolta e Uma Thurman.
- Sky Cinema Romance – La verità è che non gli piaci abbastanza
Una commedia romantica corale che vede coinvolti Jennifer Aniston e Ben Affleck, tra gli altri, esplorando le difficoltà relazionali.
