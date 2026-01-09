Sabato 10 gennaio, Rai 1 manda in onda nuovi appuntamenti di Linea Verde Italia e Linea Verde Discovery. I due programmi sono proposti alle 12:30 ed alle 12:00.

Linea Verde Italia Linea Verde Discovery 10 gennaio, Carrara e la Lunigiana

Al timone di Linea Verde Italia torna la coppia composta da Tinto e Monica Caradonna. La coppia, nell’appuntamento proposto sulla TV di Stato, raggiunge Carrara, per raccontare una città ed un territorio, quello della Lunigiana, ricchi di fermento artistico. D’altronde, il centro, nel 2017, è stato inserito nella Rete delle città creative dell’UNESCO.

Il viaggio parte dall’Accademia di Belle Arti, fulcro della formazione per tanti studenti appassionati di arte in tutte le sue declinazioni. Spazio, poi, all’ambiente ed al turismo sostenibile. A tal proposito, Tinto va alla scoperta dei tesori naturali del Parco Regionale delle Alpi Apuane ed illustra gli aspetti di un’importante ricerca scientifica che si sta svolgendo nelle grotte carsiche di Equi Terme.

Monica Caradonna alla scoperta di Pontremoli

Nel corso di Linea Verde Italia del 10 gennaio, Monica Caradonna ha il compito di esplorare le bellezze culturali e naturali presenti a Pontremoli. Si tratta della cosiddetta città del buon vivere, che in questi anni ha saputo attrarre molti nomadi digitali che hanno scelto questo angolo della Lunigiana per lavorare da remoto.

Oltre alla sua posizione strategica, il centro ha una grande capacità di attirare nuovi residenti grazie soprattutto alla natura incontaminata, la storia, la cultura ed il buon cibo. Dopo la rubrica dedicata alla ricetta tradizionale, i conduttori si riuniscono, per il gran finale, al nuovo waterfront di Marina di Carrara.

Linea Verde Italia Linea Verde Discovery 10 gennaio, Federico Quaranta nella provincia romana

Per quel che concerne Linea Verde Discovery, il 10 gennaio prende il via uno spin off denominato Racconti di provincia e dedicato alle eccellenze e tradizioni delle province italiane.

Si parte, il 10 gennaio, dal sud est della provincia romana. Il racconto parte da Pian della Faggeta e procede verso Carpineto Romano. Si tratta di un borgo resiliente, i cui abitanti, negli ultimi 5 secoli, hanno trasmesso pensieri e perle di saggezza alle generazioni future grazie ad oltre 100 epigrafi incise sui portali dei vecchi palazzi.

Si procede verso Segni. Qui è incontrata Alessandra Pucello che con il marito ha recuperato un castagneto secolare. Dalla medesima zona racconta la storia di un’azienda agricola virtuosa che grazie all’eccellenza del suo lavoro produce latte e derivati di qualità. Altra tappa è ad Artena, che ha subito varie devastazioni nel corso del tempo. Infine, il conduttore è a Villa Cavalletti a Grottaferrata, dove è prodotto il pregiato Olio di Roma Igp.