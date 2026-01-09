Sabato 10 gennaio si prospetta una giornata molto interessante per quel che concerne lo sport in tv. Molta attenzione, in particolare, è rivolta sul tennis, grazie allo scontro fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Sport in tv 10 gennaio, l’esibizioni di Seoul visibile su SupeTennis

Sono stati i dominati del 2025 tennistico ed oggi, per la prima volta nel 2026, scendono nuovamente in campo. Stiamo parlando dei già citati Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ovvero i due tennisti più forti al mondo.

I due, nel 2025, hanno dato vita ad una rivalità molto appassionante. In totale si sono sfidati in sette occasioni. In quattro, la vittoria è andata allo spagnolo, mentre l’azzurro ha vinto tre volte, riuscendo ad ottenere, fra gli altri, l’ATP Finals e Wimbledon.

Sabato 10 gennaio, Sinner ed Alcaraz si sfidano in una esibizione che si svolge a Seoul e che prende il via alle 08:00 ore italiane. In chiaro, la messa in onda è garantita su SuperTennis, mentre a pagamento è possibile seguire il match su Sky.

La United Cup e la pallavolo

Ma il 10 gennaio, SuperTennis non trasmette, in diretta, solo l’incontro Sinner-Alcaraz. Dalle ore 09:30 circa, infatti, i tanti appassionati hanno la possibilità di seguire, in tempo reale, il faccia a faccia tra Coco Gauff ed Iga Swiatek, valevole per la semifinale della United Cup fra gli Stati Uniti e la Polonia.

Spostando l’attenzione sulla pallavolo, invece, la rete di riferimento è Rai Sport. Il canale, a partire dalle ore 18:50 circa, manda in onda la partita fra Cuneo e Grottazzolina. Valevole per la quindicesima giornata della Serie A maschile, oppone due squadre fino a questo momento in difficoltà e bisognose di punti per la salvezza. Alle 20:55, invece, è atteso il fischio di inizio di San Giovanni in Marignano-Macerata, inserito nel calendario della 19esima giornata della Serie A femminile.

Sport in tv 10 gennaio, lo sci irrompe su Rai 2

Infine, lo sport irrompe, sabato 10 gennaio, nel palinsesto di Rai 2 grazie allo sci. Alle ore 10:30, in diretta da Abelboden, è possibile vedere la prima manche della Coppa del Mondo maschile dello Slalom. Alle 11:30, la seconda rete della TV di Stato trasmette la discesa della tappa di Zauchensee, valevole per la Coppa del Mondo femminile. Entrambe le competizioni sono precedute e seguite da Rai Sport Live Weekend. Lo studio di approfondimento prende la linea più volte, alle 09:30, alle 10:45 ed alle 11:50. Al timone di tali spazi c’è la giornalista Sabrina Gandolfi.