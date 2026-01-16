Linea Bianca Olympia 17 gennaio Valtellina
Linea Bianca Olympia, il 17 gennaio le telecamere a Sondrio: da Livigno ai pizzoccherri, i protagonisti della puntata

Sabato 17 gennaio, nella mattinata di Rai 1 è dato spazio a Linea Bianca Olympia. Il programma torna, sulla rete ammiraglia, a partire dalle ore 11:25 circa.

Linea Bianca Olympia 17 gennaio, Sondrio

Continua, dunque, il racconto dello spin off di Linea Bianca denominato Olympia e dedicato interamente al racconto delle zone che, fra poche settimane, accoglieranno le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Il format mischia, dunque, la storia del territorio allo sport, passando per le bellezze naturali e le tradizioni.

Alla conduzione della trasmissione torna la coppia composta da Massimiliano Ossini e Lino Zani. La puntata, fruibile anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play, arriva quest’oggi a Sondrio. Posta in Lombardia, la località è situata proprio nel cuore della Valtellina.

Le tappe di Massimiliano Ossini

I due presentatori, a Linea Bianca Olympia del 17 gennaio, dividono le loro strade e raccontano due zone differenti del territorio al centro dell’appuntamento. Massimiliano Ossini, in primis, accoglie il pubblico ad alta quota, presso la cima del Pizzo Bernina. Con i suoi oltre 4 mila metri sopra il livello del mare è l’asperità con la maggiore altitudine delle Alpi Retiche occidentali.

Scalato per la prima volta nella metà del 1800, il Pizzo Bernina è un vero e proprio spartiacque naturale fra due mondi differenti: da una parte l’Italia, dall’altra la Svizzera. Inoltre, il monte separa anche due differenti bacini idrografici, cioè quello del Danubio a nord e del Po a sud.

A seguire, il viaggio di Massimiliano Ossini procede in direzione Livigno e Bormio. Fra le città più visitate soprattutto nel periodo invernale, ospitano, a febbraio, alcune delle gare olimpiche più attese, dallo snowboard allo sci alpinismo.

Linea Bianca Olympia 17 gennaio

Linea Bianca Olympia 17 gennaio, Lino Zani incontra Elio Presazzi

Per quel che riguarda il percorso di Lino Zani, il conduttore, a Linea Bianca Olympia di oggi, ha un faccia a faccia con Elio Presazzi. Si tratta di un ex sciatore alpino italiano ed oggi allenatore, con il quale sono approfonditi i temi relativi al talento, ai valori ed alla formazione.

In compagnia di Andrea Toffaletti del Servizio Glaciologico Lombardo, Ossini e Zani propongono un focus sul fenomeno dello scioglimento dei ghiacciai. Fra dati, scenari e possibili conseguenze, il format analizza come sta cambiando il volto della montagna.

La puntata di oggi di Linea Bianca Olympia termina con i pizzoccheri della Valtellina. La varietà di pasta, prodotta con farina di grano saraceno, non è solo una ricetta, ma un simbolo della cultura locale.

