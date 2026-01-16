Sabato 17 gennaio si prospetta, ancora una volta, una giornata molto ricca di sport in tv. Di seguito tutti gli appuntamenti principali fra quelli proposti in chiaro.

Sport in tv 17 gennaio, lo sci protagonista su Rai 2

Mancano sempre meno giorni all’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 e su Rai 2 è già grande protagonista lo sci. La seconda rete della TV di Stato propone, a partire dalle ore 10:45, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino.

In particolare, si svolge la specialità Discesa, che rappresenta il ritorno, dopo ben quindici anni di distanza dall’ultima volta, della competizione a Tarvisio. Varie le atlete italiane impegnate, a partire da Sofia Goggia, ancora alla ricerca del primo podio della stagione.

Alle 12:15, invece, è possibile seguire, in tempo reale, la Discesa della Coppa del Mondo di sci che si svolge a Wengen. Una diretta, quest’ultima, che procede su Rai 2 sino alle 13:00. A tale ora, infatti, prende il via il TG2 ed è possibile vedere la gara di sci solamente su Rai Sport. I vari appuntamenti si alternano con gli studi di approfondimento denominati Rai Sport Live Weekend.

Sempre su Rai 2 sono confermati i format Dribbling ed Il Sabato al 90°, al via alle 18:05 ed alle 23:00, nei quali sono commentati i principali fatti sportivi del giorno.

La pallavolo su Rai Sport

Ma Rai Sport è centrale, sabato 17 gennaio, anche per quel che concerne la pallavolo. A partire dalle ore 18:00, infatti, è possibile seguire, in tempo reale, la sfida fra il Verona ed il Cuneo. L’incontro, valevole per la 17esima giornata della Serie A maschile, ha come grande favorita la squadra padrona di casa, che attualmente occupa la seconda posizione nella classifica. Gli ospiti, invece, sono nelle zone basse e devono necessariamente cercare di trionfare per invertire la rotta. Sempre su Rai Sport, dalle 20:15 e per circa tre ore, è possibile vedere le esibizioni della Danza Libera degli Europei di Pattinaggio di Figura.

Sport in tv 17 gennaio, il basket su Cielo

Sabato 17 gennaio, per quel che concerne gli appassionati di sport, vi sono ottime notizie sul versante del basket. Su Cielo, a partire dalle ore 18:40 circa, è possibile vedere la partita fra la Bertram Tortona e la Olimpia Milano. Il faccia a faccia, che segna l’avvio del girone di ritorno della Serie A maschile, si svolge presso la Novi Arena di Tortona ed è raccontato dal telecronista Geri De Rosa, affiancato, in qualità di commentatore tecnico, da Matteo Soragna.