Sabato 31 gennaio, su Rai 1, prosegue il viaggio di Linea Bianca Olympia. La trasmissione mira ad analizzare alcuni dei luoghi più iconici del nostro paese, al centro delle gare delle oramai imminenti Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina.

Linea Bianca Olympia 31 gennaio, tappa a Bormio

Linea Bianca Olympia, sabato 31 gennaio, prende il via alle ore 11:25 circa. Oltre che sulla rete ammiraglia, il format è visibile anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play. La conduzione dello show è affidata al confermato Massimiliano Ossini, affiancato per l’occasione da Lino Zani.

La puntata di oggi della trasmissione accompagna il pubblico fino a Bormio. Si tratta di uno dei luoghi più iconici delle Alpi italiane, crocevia di storia, natura e sport. Posto ad un’altezza di oltre 1200 metri sopra il livello del mare, la cittadina ha un totale di poco meno di 4 mila abitanti ed è posta nel territorio della provincia di Sondrio.

Linea Bianca Olympia 31 gennaio, la Cima Reit

Il viaggio di Massimiliano Ossini e Lino Zani, durante Linea Bianca Olympia di oggi, parte ad alta quota, dalla Cima Reit. Si tratta di un’altura iconica, che supera i 3 mila metri di altezza. Il luogo, fra i più identitari di tutta la valle, dà il via ad un racconto che intreccia alpinismo, memoria e grandi imprese umane.

A seguire è proposto un focus sulle origini termali di Bormio, che erano già note ai romani. Inoltre, è approfondita la forte vocazione che il borgo ha per il turismo. L’antica tradizione alberghiera, infatti, è valso alla cittadina il riconoscimento di Magnifica Terra.

Ovviamente, in attesa delle Olimpiadi Invernali, è protagonista lo sport. A Bormio, come racconta Linea Bianca Olympia, c’è la leggendaria Pista Stelvio, teatro di grandi sfide dello sci alpino.

Il Parco Nazionale dello Stelvio

Nel corso di Linea Bianca Olympia del 31 gennaio è rivolto uno sguardo alla preparazione olimpica ed al lavoro silenzioso che, fra pochi giorni, rende possibile l’accoglienza del grande e atteso evento internazionale, che attira migliaia di persone da tutto il mondo.

Le telecamere visitano il Parco Nazionale dello Stelvio. Fra cervi, scoiattoli e marmotte è possibile scorgere il vasto giacimento di impronte di dinosauri, tra i più importanti al mondo e che risalgono ad oltre 200 milioni di anni.

Infine, il viaggio a Bormio è completato con la cultura italiana e con la forte tradizione della cucina valtellinese, che è contraddistinta da ingredienti poveri ma nutrienti e sostanziosi.