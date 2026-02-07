Domenica 8 febbraio è confermato il tradizionale appuntamento del mezzogiorno con Linea Verde. La trasmissione di approfondimento del territorio italiano è visibile su Rai 1.

Linea Verde 8 febbraio, la festa di Sant’Antonio Abate

Al timone di Linea Verde di domenica 8 febbraio torna il trio composto da Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi. Il format, visibile anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play, raggiunge la Campania.

In particolare, le telecamere si recano in provincia di Caserta, per analizzare una delle feste popolari più sentite dell’intero territorio. Si tratta della celebrazione di Sant’Antonio Abate, figura religiosa che è celebrata ogni anno nel borgo di Macerata Campania.

Linea Verde racconta l’attesa febbrile per tale celebrazione, che coinvolge l’intero centro del comune. La popolazione si riunisce per creare i Carri di Sant’Antuono, che sfilano per il paese nel giorno di festa e sopra i quali si esibiscono orchestre chiamate Pattuglie di Pastellessa. Esse sono composte da 50 elementi ciascuno, che suonano usando antichi strumenti agricoli.

Peppone assaggia la Paste e Lesse

Peppone, a Linea Verde dell’8 febbraio, si immerge all’interno del clima di festa. Gusta, così, la tradizionale Paste e Lesse, ovvero un primo piatto che è realizzato con le castagne e che dà il nome ai gruppi folcloristici. Poi visita un’azienda a conduzione familiare che pratica l’agricoltura biologica, scelta in controtendenza rispetto al passato, durante il quale nel territorio sono stati compiuto dei veri e propri scempi.

Fabio Gallo, invece, si addentra nell’entroterra di Caserta. Qui incontra, in primis, una coppia di giovani chimici, che hanno deciso di trasformare il loro sapere in un lavoro, creando da zero una distilleria. Dopo una visita in una sontuosa villa del 1700, il conduttore entra in un caseificio vaccino. Il suo tragitto, infine, lo porta nel borgo di Villa Santa Croce, dove si cimenta nel Reining. La disciplina ippica, praticata soprattutto negli USA, consiste in un percorso obbligato di manovre, fra cui galoppo e testacoda.

Linea Verde 8 febbraio, Margherita Granbassi nei Monti Tifatini

Linea Verde di domenica 8 febbraio procede con Margherita Granbassi che raggiunge i Monti Tifatini. Una volta qui, la conduttrice affronta il percorso che da Sant’Agata dei Goti arriva a Sant’Angelo in Formis. Si tratta di un itinerario molto suggestivo, che attraversa il cuore della provincia casertana.

Il trio di padroni di casa, per il gran finale, si riuniscono nelle campagne di Castel di Sasso, dove incontra Manuel Lombardi, che racconta la storia di alcuni prodotti enogastronomici tipici.