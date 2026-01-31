Domenica 1° febbraio, su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Linea Verde. Il programma è visibile dalle ore 12:25 circa.

Linea Verde 1° febbraio, la Via del Sale

Al timone di Linea Verde di domenica 1° febbraio torna la coppia composta da Fabio Gallo e Peppone Calabrese, affiancati dalla confermata Margherita Granbassi, che visitano le bellezze naturalistiche dei luoghi visitati.

Al centro della puntata odierna, visibile anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play, c’è la cosiddetta Via del Sale. Si tratta di un antico tracciato commerciale che collegava la Pianura Padana al Mar Ligure e denominato la Via del Sale.

Si tratta di un itinerario storico, che prende il nome proprio perché fondamentale per il commercio di tale alimento e che ancora oggi rappresenta un patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico di grande valore.

Il punto di partenza è Pavia

Il punto di partenza di Linea Verde di oggi è Pavia, una città d’arte e di sapere. Qui il conduttore incontra due protagonisti, ovvero Marco Lodola, artista pavese di fama internazionale, e Ron, tra i cantautori più amati della musica italiana. A seguire, il conduttore si sposta verso il cuore dell’antica via del sale, per scoprire i segreti del salame di Varzi. Dopo aver assaggio questo prodotto simbolo, le telecamere si spostano a Ponte Nizza, dove il conduttore incontra una famiglia che ha deciso di riprendere l’allevamento della vacca varzese, dalle quali è prodotto un latte con cui è realizzato un delizioso formaggio.

A Fabio Gallo spetta il compito di raccontare la storia di Pavia, antica capitale longobarda. Da secoli, uno dei luoghi simbolo del centro è l’Università, che ha formato medici, giuristi e scienziati che hanno lasciato una traccia indelebile nella storia. A Salice Terme, invece, propone un approfondimento sul vino, utilizzato anche in cucina per la preparazione di un risotto tipico dell’Oltrepò pavese. Il conduttore, dopo una breve sosta a Godiasco, si sposta a Varzi per cucinare la torta di mandorle, che in antichità era consumato da coloro che percorrevano la Via del sale.

Linea Verde 1° febbraio, la Riserva Naturale di Gropello Cairoli

Infine, durante Linea Verde del 1° febbraio, Margherita Granbassi visita la Riserva Naturale di Gropello Cairoli. Si tratta di un luogo incastonato fra la Valle del Ticino e l’omonimo Parco fluviale. Nonostante il tempo che passa, tale area ha mantenuto una biodiversità unica, ammirata passeggiando fra boschi, zone umide e risaie.