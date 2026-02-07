La programmazione in tv di stasera domenica 8 febbraio 2026 si preannuncia ricca di appuntamenti imperdibili, tra lo sport d’eccellenza con i Giochi Olimpici, l’approfondimento giornalistico e il grande cinema d’autore. Se non volete perdere nemmeno un minuto della programmazione, potete consultare la diretta della prima rete nazionale su Rai 1.

Stasera in TV domenica 8 febbraio 2026, Rai

La domenica sera targata Rai offre un mix perfetto di adrenalina sportiva e narrazione d’epoca. Su Rai 1, alle 21:30, la serie Cuori cattura il pubblico con le vicende dei medici del reparto di cardiochirurgia delle Molinette. I protagonisti lottano contro il tempo e i pregiudizi sociali della Torino degli anni ’60, mentre il triangolo amoroso tra Delia, Alberto e il primario Cesare Corvara raggiunge nuovi picchi di tensione.

Nel frattempo, Rai 2 dedica l’intera serata alle Olimpiadi Invernali: Milano Cortina 2026. Le telecamere seguono i campioni azzurri impegnati nelle piste innevate e sui ghiacci olimpici, raccontando i sacrifici e la gioia delle medaglie conquistate in casa. Su Rai 3, alle 20:30, Sigfrido Ranucci guida una nuova puntata di Report. Il team di giornalisti d’inchiesta svela retroscena inediti su temi di economia e politica, mantenendo alta l’attenzione sui fatti più caldi che scuotono l’opinione pubblica italiana.

Rai 1 (1) : Alle 21:30 la serie TV Cuori propone nuovi intrecci medici e sentimentali ambientati nella Torino del 1967.

: Alle 21:30 la serie TV propone nuovi intrecci medici e sentimentali ambientati nella Torino del 1967. Rai 2 (2) : Dalle 21:00 lo sport protagonista con le Olimpiadi Invernali: Milano Cortina 2026 , una maratona in diretta per celebrare gli atleti internazionali.

: Dalle 21:00 lo sport protagonista con le , una maratona in diretta per celebrare gli atleti internazionali. Rai 3 (3): Alle 20:30 Sigfrido Ranucci presenta Report, con inchieste esclusive sull’attualità e la società.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Le reti commerciali e generaliste rispondono con una proposta variegata che spazia dal talk show politico al grande cinema hollywoodiano. Mario Giordano, su Rete 4, accende il dibattito con Fuori dal coro, analizzando i rincari e le difficoltà dei cittadini. Su Canale 5, Gerry Scotti orchestra la sfida tra i più grandi campioni della storia del quiz in Chi vuol essere milionario – il torneo. Gli spettatori assistono a una scalata verso il milione mozzafiato, dove la cultura generale incontra la tensione del cronometro.

Italia 1 punta invece sull’attualità graffiante de Le Iene, mentre La7 garantisce il punto della situazione quotidiana con In Onda. Grande attesa su TV8 per la Prima TV di Django Unchained. Il capolavoro di Quentin Tarantino narra la liberazione dello schiavo Django, il quale attraversa l’America del Sud insieme al cacciatore di taglie King Schultz per ritrovare la moglie Broomhilda. Infine, sul Nove, Fabio Fazio accoglie ospiti internazionali nel salotto di Che tempo che fa, mescolando sapientemente satira e cultura.

Rete 4 (4) : Alle 21:30 Mario Giordano conduce Fuori dal coro , approfondimento dai toni accesi.

: Alle 21:30 Mario Giordano conduce , approfondimento dai toni accesi. Canale 5 (5) : Alle 21:20 Gerry Scotti presenta Chi vuol essere milionario – il torneo .

: Alle 21:20 Gerry Scotti presenta . Italia 1 (6) : Alle 21:20 tornano i servizi e le inchieste irriverenti de Le Iene .

: Alle 21:20 tornano i servizi e le inchieste irriverenti de . La7 (7) : Alle 20:35 l’approfondimento quotidiano di In Onda analizza i fatti del giorno.

: Alle 20:35 l’approfondimento quotidiano di analizza i fatti del giorno. TV8 (8) : Alle 21:30 il western epico Django Unchained (Prima TV) con Jamie Foxx e Christoph Waltz.

: Alle 21:30 il western epico (Prima TV) con Jamie Foxx e Christoph Waltz. Nove (9): Alle 20:00 Fabio Fazio intervista grandi nomi dello spettacolo in Che tempo che fa.

I film di questa sera in tv domenica 8 febbraio 2026

Per gli amanti della settima arte, il palinsesto digitale terrestre offre titoli di assoluto rilievo. Su Iris, il cult American Gangster ci porta nel cuore di Harlem, dove Frank Lucas costruisce un impero della droga sfidando la legge. Il detective Richie Roberts, interpretato da Russell Crowe, inizia una caccia all’uomo senza tregua per smantellare l’organizzazione criminale. Rai Movie propone invece l’eleganza di Roman Polanski con L’ufficiale e la spia.

Il film ricostruisce lo scandalo Dreyfus, l’ingiusta accusa di tradimento che divise la Francia a fine Ottocento, attraverso lo sguardo del colonnello Picquart. Se cercate azione pura, Cielo trasmette L’uomo dei ghiacci – The Ice Road. Liam Neeson interpreta un guidatore di camion che affronta un oceano ghiacciato in Alaska per salvare un gruppo di minatori intrappolati, sfidando temperature estreme e pericoli mortali. Su Cine34, il classico Il gigante chiude il cerchio con la saga dei Benedict, una famiglia di allevatori texani che affronta il passaggio dall’allevamento al petrolio lungo tre generazioni.

20 (20) : Terminator Genisys (21:10) – Kyle Reese torna nel passato per salvare Sarah Connor in una timeline alterata.

: (21:10) – Kyle Reese torna nel passato per salvare Sarah Connor in una timeline alterata. TwentySeven (27) : Mamma, ho riperso l’aereo: Mi sono smarrito a New York (21:14) – Kevin McCallister affronta i ladri nella Grande Mela.

: (21:14) – Kevin McCallister affronta i ladri nella Grande Mela. La5 (30) : MY BAKERY IN BROOKLYN (21:35) – Due cugine lottano per salvare l’attività di famiglia nel cuore di New York.

: (21:35) – Due cugine lottano per salvare l’attività di famiglia nel cuore di New York. Warner TV (37): Caccia spietata (21:20) – Thriller d’azione con inseguimenti mozzafiato tra paesaggi montuosi.

I film su Sky domenica 8 febbraio 2026

L’offerta satellitare di Sky garantisce anteprime esclusive e grandi ritorni. Su Sky Cinema Uno, la commedia legale Mio cugino Vincenzo presenta un avvocato impacciato che tenta di scagionare il parente da un’accusa ingiusta. Per chi preferisce le emozioni forti, Sky Cinema Action propone Rush.

Ron Howard dirige magistralmente la sfida storica tra James Hunt e Niki Lauda, portando lo spettatore dentro l’abitacolo delle monoposto di Formula 1 durante la stagione 1976. Il realismo delle scene di corsa trasmette perfettamente la rivalità e il rispetto tra i due piloti. Su Sky Cinema Due, il cinema italiano d’autore brilla con Dogman di Matteo Garrone. Marcello, un mite tolettatore di cani, subisce le angherie di un ex pugile fino a una tragica decisione finale. Infine, per i più piccoli, Sky Cinema Family propone i Minions, le spassose creature gialle alla ricerca del padrone più cattivo del mondo, in un viaggio che le conduce fino alla Londra degli anni ’60.

Cosi’ e’ la vita (Sky Cinema Comedy – 309): Il trio Aldo, Giovanni e Giacomo affronta un rocambolesco rapimento pieno di gag.

Rush (Sky Cinema Action – 305): La leggendaria rivalità tra i piloti Hunt e Lauda durante l’epoca d’oro della Formula 1.

La donna esplosiva (Sky Cinema Cult – 310): Commedia anni ’80 dove due ragazzi creano una donna perfetta tramite computer.

Minions (Sky Cinema Family – 304): Le creature gialle più amate cercano un nuovo cattivissimo padrone da servire.

Jurassic Park III (Sky Cinema Collection – 303): Il dottor Alan Grant torna sull’Isola Sorna per una pericolosa missione di recupero.

I delitti del BarLume: Il matrimonio di Pasquali (Sky Cinema Uno – 301): Nuova indagine ricca di ironia per i vecchietti toscani del bar.

Endless (Sky Cinema Drama – 308): Due innamorati restano connessi oltre la vita dopo un tragico incidente stradale.