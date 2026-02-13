Sabato 14 febbraio, su Rai 1 è riproposto l’appuntamento settimanale con Linea Bianca Olympia. La trasmissione di approfondimento è visibile dalle ore 11:30 circa ed ha una durata di circa 30 minuti. Oltre che in televisione, è possibile seguire il format in streaming ed on demand su Rai Play.

Linea Bianca Olympia 14 febbraio, la meraviglia di Cortina d’Ampezzo

Al timone di Linea Bianca Olympia, anche nella giornata odierna, torna Massimiliano Ossini. Quest’ultimo è affiancato, per tutta la durata della puntata, da Lino Zani, volto di svariati format della TV di Stato, oltre che grande conoscitore delle montagne italiane.

Il viaggio dei presentatori, iniziato diverse settimane fa e dedicato ai luoghi che stanno ospitando le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, giunge, questa settimana, nella città di Cortina d’Ampezzo.

Si tratta di un luogo simbolo della storia olimpica italiana, oltre che una delle località che attualmente è al centro dell’attenzione mediatica del mondo intero.

Alla scoperta delle Tofane

Massimiliano Ossini e Lino Zani, durante Linea Bianca Olympia del 14 febbraio, vanno alla scoperta delle Tofane. Si tratta di un massiccio montuoso posto sulle Dolomiti orientali, denominate anche Dolomiti Ampezzane. Tale luogo è dominato, in particolare, dalla presenza di tre vette, tutte con un’altezza superiore ai 3000 metri sopra il livello del mare: la Tofana di Rozes, quella di Mezzo e quella di Dentro.

Nelle scorse ore, qui l’Italia ha ottenuto una leggendaria medaglia d’oro nello sci grazie a Federica Brignone, che a circa otto mesi da un grave infortunio è tornata in pista ed ha vinto la gara del Supergigante femminile alle Olimpiadi.

Linea Bianca Olympia 14 febbraio, la storia del Memoriale Veneto della Grande Guerra

La puntata di Linea Bianca Olympia di sabato 14 febbraio prosegue con un lungo approfondimento sull’enorme patrimonio storico e culturale di Cortina d’Ampezzo. Zani ed Ossini, a tal proposito, visitano il MeVe, ovvero il Memoriale Veneto della Grande Guerra.

Il museo, posto a Montebelluna, presenta una ricca collezione immersiva e multimediale, che invita tutti coloro che la osservano a riflettere su quanto accaduto nel 1900. Il Memoriale è stato inaugurato nel 2018, a margine delle celebrazioni per il centenario dalla Prima Guerra Mondiale. Un periodo, questo, particolarmente duro per Cortina, che si è trasformato in un fronte nel quale si sono combattute guerre molto sanguinose.

Ossini e Zani, presso il MeVe, realizzano una riflessione legata ai conflitti ed al valore della pace, inserendo il territorio veneto in una più ampia narrazione storica e civile che dialoga con il presente.