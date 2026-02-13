Sanremo 2026 è al centro delle ultime puntate de La Pennicanza di Rosario Fiorello e, durante la diretta odierna, il conduttore se l’è presa con Carlo Conti. Fra battute e sorrisi, lo showman ha “rimproverato” il direttore artistico per il mancato annuncio di Eros Ramazzotti. Per vendicarsi, ha fatto intendere il coinvolgimento nella kermesse di un superospite, mostro sacro della musica italiana: Adriano Celentano.

Sanremo 2026 Fiorello Carlo Conti, la domanda dello showman e l’annuncio al TG1

Per capire bene ciò che è accaduto fra Rosario Fiorello e Carlo Conti è necessario tornare indietro allo scorso mercoledì. Lo showman, durante la puntata de La Pennicanza, ha chiamato il direttore artistico della kermesse. Quest’ultimo ha annunciato la partecipazione di Pilar Fogliati come co-conduttrice. Fiorello, poi, ha chiesto conferme relative alle voci di una presunta ospitata di Eros Ramazzotti, ma Conti ha negato dicendo: “No, non mi risulta“.

Con il senno di poi, tale dichiarazione si è rivelata essere una sonora bugia, considerando che il direttore artistico, al TG1 delle 20:00 di ieri, ha annunciato ufficialmente la partecipazione di Eros Ramazzotti ed Alicia Keys. Circa dieci minuti dopo la fine della prima telefonata, Carlo Conti, forse per tentare di rimediare, ha deciso di ritelefonare in diretta a Fiorello, per annunciare i nomi dei cantanti protagonisti dal Suzuki Stage. Ciò, tuttavia, non è bastato.

Cosa ha detto ne La Pennicanza del 13 febbraio

Rosario Fiorello ha deciso di aprire la puntata de La Pennicanza di venerdì 13 febbraio parlando di Sanremo 2026. In particolare, lo showman ha detto: “Caro Carlo, quando io ti ho chiamato qua ti ho chiesto chiarimenti sulla presenza di Eros Ramazzotti e tu mi hai detto che non ti risultava“.

Fiorello, a questo punto, ha rimesso più volte l’audio originale con la risposta di Carlo Conti, per poi continuare l’arringa: “Bugiardo, sei un bugiardo! Com’è che diceva il Marchese del Grillo? Se mi freghi adesso mi freghi sempre, mi hai fregato bugiardo. Cosa ti costava dirlo, ormai io te ne avevo già parlato, potevi confermare la sua presenza dicendo, però, che al suo fianco ci sarebbe stata un’altra cantante, il cui nome lo davi al TG1. Invece niente, dice bugie!“.

Sanremo 2026 Fiorello Carlo Conti, la vendetta ironica con Adriano Celentano

Occhio per occhio, dente per dente. In una sorta di vendetta ironica, Fiorello ha deciso, durante La Pennicanza di oggi, di dare spazio ad una indiscrezione, in queste ore sempre più forte, relativa alla presenza di Adriano Celentano alla kermesse. Lo showman, infatti, ha detto: “Mi dispiace Carlo, tu mi hai mentito spudoratamente ed io sono costretto a fare una cosa che non avrei voluto. Io non dirò niente, ma a buon intenditore poche parole. Ieri c’è stato un post stranissimo di Adriano Celentano. Ma come mai ha fatto un post all’improvviso, ve lo siete chiesti? Adriano non fa niente a caso, se proprio adesso si sta mostrando così com’è… Io non dico niente. Ciao Carlo, è stato un piacere essere sbugiardato da te“.

Il riferimento di Fiorello è ad un post che Adriano Celentano ha pubblicato sui suoi profili social nelle scorse ore. Qui ha pubblicato un autoscatto, mostrandosi nuovamente in pubblico dopo un lungo periodo di assenza. Lo showman, per tutto il resto de La Pennicanza, ha invitato Conti a fare una telefonata, che tuttavia non è mai arrivata.