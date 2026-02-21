Domenica 22 febbraio, su Rai 1, è in onda Linea Verde. Il programma, che racconta i territori più belli del nostro paese, è visibile dalle ore 12:20 circa.

Linea Verde 22 febbraio, focus sulla Valle d’Aosta

Al timone di Linea Verde di domenica 22 febbraio torna la coppia composta da Peppone Calabrese e Fabio Gallo. A loro si unisce Margherita Granbassi, che ammira le bellezze naturalistiche del territorio visitato.

Il format, fruibile anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play, si reca, quest’oggi, in Valle d’Aosta, ovvero la regione più piccola del nostro paese.

La trasmissione è curata da Andrea Caterini, Carola Ortuso, Giuseppe Bosin, Sara Bonetti, Stefania Bove, Deborah Chiappini, Lucia Gramazio, Marta Santella e Yari Selvetella. La regia, invece, è affidata a Daniele Carminati.

L’obiettivo è osto sulla Fiera di Sant’Orso

Al centro di Linea Verde di domenica 22 febbraio vi è una delle ricorrenze più sentite dell’anno in Valle d’Aosta. Parliamo della Fiera di Sant’Orso, nota in patria con il nome Foire de Saint-Ours.

Si tratta una storica fiera dell’artigianato che si svolge nel centro di Aosta, città capoluogo della regione, nelle giornate del 30 e 31 gennaio. Tale ricorrenza ha una storia antichissima, che affonda addirittura ad oltre 1000 anni fa.

Secondo la tradizione, tale Fiera ha preso il via proprio grazie a Sant’Orso, che nel periodo di tale ricorrenza era impegnato nella distribuzione dei sabot, calzature in legno tipiche che venivano donate ai poveri. Ancora oggi, la Fiera ad Aosta si snoda soprattutto intorno all’omonima chiesa di Sant’Orso, edificio di culto la cui costruzione risale all’undicesimo secolo.

Linea Verde 22 febbraio, gli artisti del legno e la lana

Nel corso di Linea Verde di domenica 22 febbraio, i conduttori trasmettono al pubblico il senso di attesa che anticipa la Fiera. Per farlo, incontrano in primis gli artigiani, che espongono manufatti di alto livello, ed i produttori, che riempiono un intero padiglione espositivo grazie alle eccellenze enogastronomiche.

Poi ci sono le storie delle persone che abitano la Valle d’Aosta. Il trio di presentatori conosce una famiglia che da tempo è attiva nel settore agricolo. Poi è dato spazio ad un artista che effettua degli oggetti meravigliosi con il legno. Infine, è intervistato un giovane abitante, che ha deciso di trasformare in un lavoro la sua grande passione per la cucina.

Durante la narrazione non mancano le visite ai luoghi d’arte, la buona cucina con le ricette tradizionali e qualche piacevole sciata.