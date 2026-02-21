La serata televisiva di domenica 22 febbraio 2026 segna un momento storico per l’Italia: va in scena la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Su Rai 1 potremo assistere all’atto finale dei Giochi, un evento attesissimo che celebra il successo degli atleti e il passaggio del testimone alla prossima sede olimpica. Le altre reti propongono una programmazione alternativa di alto livello, tra cinema d’autore, inchieste giornalistiche e grandi show di intrattenimento.

Stasera in TV domenica 22 febbraio 2026: Rai

L’appuntamento principale della rete ammiraglia inizia alle 20:20. La Cerimonia di Chiusura su Rai 1 promette coreografie spettacolari e una parata finale emozionante per salutare i protagonisti di Milano Cortina 2026. Su Rai 2, spazio alla commedia italiana con Era ora, film con Edoardo Leo che riflette sul valore del tempo attraverso un’originale chiave fantastica.

Per chi cerca l’approfondimento, su Rai 3 torna l’appuntamento con PresaDiretta: Riccardo Iacona conduce l’inchiesta “Pensione Mai”, un viaggio nei nodi del sistema previdenziale italiano. Su Rai Movie, il clima si fa teso con il thriller militare Regole d’onore, mentre Rai 5 dedica la prima serata a un gigante della storia mondiale con la messa in onda del film premio Oscar Gandhi.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – 21:33 – Fuori dal coro : Mario Giordano analizza i temi caldi dell’attualità sociale e politica con i suoi ospiti e i consueti reportage.

: Mario Giordano analizza i temi caldi dell’attualità sociale e politica con i suoi ospiti e i consueti reportage. Canale 5 – 21:20 – Io sono Farah : Continua la saga della serie TV drammatica che segue le vicende della protagonista tra segreti e passioni.

: Continua la saga della serie TV drammatica che segue le vicende della protagonista tra segreti e passioni. Italia 1 – 21:20 – Le Iene : Una maratona di inchieste, scherzi e servizi esclusivi per lo show condotto da Max Angioni e Veronica Gentili.

: Una maratona di inchieste, scherzi e servizi esclusivi per lo show condotto da Max Angioni e Veronica Gentili. La7 – 21:15 – Out of Time : Denzel Washington interpreta un capo della polizia intrappolato in una rete di sospetti in questo serrato thriller d’azione.

: Denzel Washington interpreta un capo della polizia intrappolato in una rete di sospetti in questo serrato thriller d’azione. TV8 – 21:30 – Karate Kid – La leggenda continua : Jackie Chan guida il giovane Jaden Smith alla scoperta del kung-fu in questo fortunato remake.

: Jackie Chan guida il giovane Jaden Smith alla scoperta del kung-fu in questo fortunato remake. Nove – 20:00 – Che tempo che fa : Fabio Fazio ospita i protagonisti della cultura e dello spettacolo per le consuete interviste della domenica.

: Fabio Fazio ospita i protagonisti della cultura e dello spettacolo per le consuete interviste della domenica. Iris – 21:14 – Proposta indecente: Il cult romantico con Robert Redford e Demi Moore che interroga il pubblico sul prezzo dell’amore.

I film di questa sera in TV – domenica 22 febbraio 2026

La selezione cinematografica di oggi offre un viaggio tra generi diversi, dai successi anni ’90 alle produzioni contemporanee:

Era ora (Rai 2): Una riflessione agrodolce sulla frenesia della vita moderna.

(Rai 2): Una riflessione agrodolce sulla frenesia della vita moderna. Gandhi (Rai 5): L’epopea biografica che ha fatto la storia del cinema.

(Rai 5): L’epopea biografica che ha fatto la storia del cinema. Out of Time (La7): Uno dei ruoli più carismatici di Denzel Washington.

(La7): Uno dei ruoli più carismatici di Denzel Washington. Speed 2 – Senza limiti (Canale 20): Adrenalina pura a bordo di una nave da crociera fuori controllo.

(Canale 20): Adrenalina pura a bordo di una nave da crociera fuori controllo. The Vanishing – Il mistero del faro (Cielo): Gerard Butler in un thriller psicologico basato su una leggenda reale.

(Cielo): Gerard Butler in un thriller psicologico basato su una leggenda reale. Scooby-Doo (Mediaset 27): Divertimento assicurato per i più piccoli con il film live-action sulla Mistery Inc.

⭐ Il film consigliato della serata: Gandhi

Rai 5, ore 21:23

Il capolavoro diretto da Richard Attenborough resta la scelta ideale per chi desidera una serata di grande spessore culturale. Vincitore di ben 8 premi Oscar, il film racconta con maestria la vita e la filosofia della non-violenza di Mahatma Gandhi. L’interpretazione di Ben Kingsley è considerata una delle migliori della storia del cinema, capace di restituire l’umanità e la forza di un uomo che ha cambiato il destino dell’India e del mondo intero.

Perché non perderlo:

È una delle più grandi biografie mai realizzate sul grande schermo.

Gode di una ricostruzione storica impeccabile e di costumi sontuosi.

Offre spunti di riflessione attuali sulla pace e sulla resistenza civile.

I film su Sky – domenica 22 febbraio 2026

Il palinsesto Sky arricchisce la domenica con grandi successi internazionali e nuove uscite. Sky Cinema Uno punta sull’azione ironica di Bad Boys: Ride or Die con Will Smith e Martin Lawrence. Per gli amanti dell’epica, Il gladiatore II riporta lo spettatore nelle arene dell’antica Roma con una nuova, spettacolare storia di vendetta e potere.

Su Sky Cinema Due troviamo l’estetica mozzafiato di Blade Runner 2049, mentre per un carico di emozioni il canale Drama propone Il miglio verde, tratto dal romanzo di Stephen King. La serata in famiglia è assicurata su Sky Cinema Family con Cattivissimo me 4, dove Gru e i suoi Minions affrontano nuove e divertenti peripezie.