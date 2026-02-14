Domenica 15 febbraio, Rai 1 manda in onda una nuova puntata di Linea Verde, ambientata questa settimana ad Acireale. Il format è proposto dalle ore 12:25 circa.

Linea Verde 15 febbraio, il programma in Sicilia

Al timone di Linea Verde di oggi, domenica 15 febbraio, torna la coppia composta da Fabio Gallo e Peppone Calabrese. A loro si unisce, ancora una volta, Margherita Granbassi, che come al solito ha il compito di viaggiare alla scoperta delle zone naturalistiche più belle del territorio visitato.

La puntata di Linea Verde di oggi, visibile anche in streaming ed on demand su Rai Play, è ambientata in Sicilia. In particolare, è protagonista Acireale, città che conta più di 50 mila abitanti e che è posta nell’area metropolitana di Catania. I conduttori hanno come obiettivo quello di raccontare la festa popolare di San Sebastiano.

La preparazione per la Corsa

Linea Verde del 15 febbraio racconta la preparazione della Corsa di San Sebastiano, occasione nella quale il popolo si unisce per celebrare il proprio Santo, in un rito che si ripropone da cinque secoli.

Peppone segue il viaggio del Santo a fianco dei fedeli. Il conduttore racconta che la musica è al centro di tale ricorrenza, oltre che una via verso la spiritualità. A tal proposito, Angelo Privitera, storico collaboratore di Franco Battiato, omaggia e ricorda il cantautore, da sempre molto legato ad Acireale. L’identità della città è espressa anche dal cavolo trunzo, ortaggio che affonda le proprie radici nel terreni lavici dell’Etna. Tale cavolo ha rischiato di scomparire, ma è riuscito a sopravvivere grazie al lavoro di un gruppo di agricoltori.

Linea Verde 15 febbraio, Fabio Gallo alla scoperta delle pendici dell’Etna

La puntata di Linea Verde del 15 febbraio procede con Fabio Gallo che va alla scoperta delle pendici dell’Etna. Dal paesaggio alle coltivazioni, passando per il carattere delle persone: tutto, qui, è ricollegato al grande vulcano. Per parlare del rapporto fra gli abitanti locali e l’Etna è incontrato uno degli ultimi pastori del posto, che tutti i giorni porta il gregge a pascolare. Inoltre, è dato spazio ad un apicoltore, che fra i boschi di castagno svela i segreti del suo mestiere. Gallo, infine, parla del limone dell’Etna IGP ed assaggia le mitiche granite, preparata rigorosamente con una ricetta antica.

Infine, Margherita Granbassi sale ad alta quota verso il vulcano, per andare a vedere le neviere, antiche strutture utilizzate per raccogliere e conservare la neve invernale.