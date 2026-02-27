Sabato 28 febbraio si conclude l’avventura di Linea Bianca Olympia. Il format, dedicato al racconto delle zone che hanno ospitato, nelle scorse settimane, le gare delle Olimpiadi di Milano-Cortina, è visibile dalle 11:25 circa, su Rai 1.

Linea Bianca Olympia 28 febbraio, focus su Folcade

Al timone di Linea Bianca Olympia del 28 febbraio torna Massimiliano Ossini. Quest’ultimo, impegnato tutti i giorni sull’ammiraglia con Uno Mattina, è affiancato da Lino Zani, volto di svariati spin off delle Linee, nonché esperto di montagna.

I due, nella puntata odierna, raggiungono il cuore delle Dolomiti venete, in quella che è una delle zone più belle del nostro paese. Le telecamere, infatti, sono a Falcade, tra il Passo San Pellegrino e il Col Margherita.

A differenza di quel che accade solitamente, tuttavia, i presentatori non raggiungono la vetta. Ciò per dare un messaggio chiaro: la montagna va rispettata e chiede responsabilità prima ancora che spettacolo.

La pista La Volata

Durante Linea Bianca Olympia di sabato 28 febbraio, un lungo focus è proposto sulla pista La Volata. Si tratta di un tracciato storico, teatro di Coppa del Mondo e protagonista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Da qui intervengono tecnici, maestri e direttori, che raccontano il valore sportivo e formativo di un territorio che continua a crescere nuovi campioni e a investire nella cultura dello sci.

Ma il mondo della montagna non è solo sport ed agonismo. Ossini e Zani, nell’appuntamento, approfondiscono la ricerca scientifica che da svariato tempo è in corso nel territorio. Al centro dello studio vi sono la neve ed il clima, con i ricercatori che sono impegnati nello studio dei cristalli nevosi. Un’esperienza, questa, che insegna quanto la montagna sia fondamentale per comprendere lo stato di salute del pianeta.

Linea Bianca Olympia 28 febbraio, ospite d’eccezione è Deborah Compagnoni

A Linea Bianca Olympia di oggi sono incontrati svariati chef locali, che raccontano, ai conduttori ed al pubblico a casa, i segreti per preparare alcune ricette tipiche. Massimiliano Ossini, in seguito, ha un faccia a faccia con un’ospite d’eccezione. Si tratta di Deborah Compagnoni, ex sciatrice alpina passata alla storia di tale disciplina per essere stata la prima ad aver vinto una medaglia d’oro in tre differenti edizioni dei Giochi Olimpici invernali.

Durante il suo intervento, Compagnoni riflette sul valore della costanza, della passione e della capacità di rialzarsi nonostante le difficoltà. La puntata, che chiude l’edizione, è fruibile anche in streaming su Rai Play.