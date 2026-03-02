Lunedì 2 marzo prende il via, su Rai 3 ed in access prime time, la nuova edizione de Il Provinciale. Per la trasmissione di approfondimento si tratta della prima volta in tale collocazione oraria. Le puntate, proposte dal lunedì al venerdì, iniziano alle 20:10 ed hanno una durata di circa 30 minuti.

Il Provinciale access prime time, ennesimo cambio di programmazione tv per il format

Per Il Provinciale, quella in onda oggi, lunedì 2 marzo, è la sesta edizione. Il format non ha mai trovato, fino ad ora, una collocazione stabile nel palinsesto televisivo della TV di Stato. Il debutto è avvenuto il sabato pomeriggio, dalle 17:15, su Rai 2. La seconda e terza edizione sono andate in onda, rispettivamente il sabato e la domenica, alle 14:00 sempre Rai 2.

La quarta edizione, invece, ha subito un cambio radicale, essendo stato trasmesso nel prime time di Rai 3, la domenica. L’edizione successiva, invece, ha confermato la prima serata di Rai 3, ma del sabato. Al timone del programma torna Federico Quaranta, padrone di casa della trasmissione fin dal suo esordio.

Due lunghi viaggi in onda per altrettante settimane

Il Provinciale, in onda in access prime time, è articolato in due lunghi viaggi, in onda per altrettante settimane, sulla terza rete della TV di Stato. È possibile seguire gli appuntamenti anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

Cambia l’orario di messa in onda, ma non lo spirito che da sempre contraddistingue la trasmissione. Essa cerca di far conoscere al pubblico le storie e i luoghi più autentici della provincia italiana, andando alla scoperta dell’anima dell’Italia. Per farlo, un focus è proposto sulle storie popolari che contraddistinguono le varie zone del Belpaese.

Il Provinciale access prime time, prima settimana dedicata a San Francesco d’Assisi

La prima settimana in access prime time de Il Provinciale è dedicata al Cantico delle Creature, a 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. Un viaggio fra spiritualità e cultura, che parte dal santuario della Verna, nella provincia di Arezzo, dove il Santo ha ricevuto le stigmate.

Successivamente, le telecamere del programma si recano in Umbria, tra Gubbio, Assisi e Spoleto. Seguendo i versi di quella che è considerata la prima poesia italiana, il conduttore affronta argomenti come scienza, natura, fede ed arte.

Vari gli ospiti che arricchiscono la narrazione della prima settimana. Fra gli altri, spiccano il giornalista Aldo Cazzullo, autore del libro dedicato al Santo ed intitolato Francesco Il primo italiano, e l’attore Mirko Frezza.