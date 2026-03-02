Lunedì 2 marzo continuano i match valevoli per le Qualificazioni ai Mondiali di Basket. Fra le compagini protagoniste c’è l’Italia, chiamata a scendere in campo il 2 marzo.

Qualificazioni Mondiali di Basket, il regolamento

L’Italia, come è nota, nelle Qualificazioni ai Mondiali di Basket è inserita nel girone D, insieme all’Islanda, alla Gran Bretagna ed alla Lituania. I nostri portacolori sono attesi da un lungo cammino prima di poter effettivamente festeggiare l’accesso ai prossimi campionati mondiali.

Alla prima fase delle Qualificazioni presenziano 32 compagini: otto provengono dai Pre-Qualifiers, le altre ventiquattro sono quelle che hanno preso parte agli Europei del 2024. Le prime tre squadre classificate in ogni girone accedono alla fase successiva. Ad essa presenziano ventiquattro team, suddivisi in quattro gironi da sei compagini. Esse mantengono, come base di partenza, il punteggio racimolato nella fase precedente.

I primi tre classificati di ogni girone sono automaticamente qualificati ai Mondiali, per un totale di dodici squadre provenienti dal Vecchio Continente.

Il calendario dell’Italia

Al momento, nella prima fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Basket si sono svolte tre partite. L’Italia occupa, ad ora, il secondo posto con cinque punti, ovvero i medesimi della capolista Islanda. Terza e quarta classificata, a quota 4 punti, sono la Lituania e la Gran Bretagna.

Il 2 marzo, i nostri portacolori affrontano i britannici: il faccia a faccia si svolge dalle 19:30 circa, a Livorno. Il prossimo impegno, potenzialmente decisivo per il cammino nella coppa iridata, è in calendario il 2 luglio prossimo, quando gli Azzurri scendono in campo, in trasferta, contro l’Islanda. Tre giorni più tardi, il 5 luglio, l’ultimo match della prima fase, che si svolge nel nostro paese, mette una di fronte all’altra l’Italia e la Lituania.

L’eventuale seconda fase parte il 24 agosto e terminerà a marzo del prossimo anno.

Qualificazioni Mondiali di Basket, la programmazione tv

Le partite dell’Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali di Basket sono in onda in diretta a pagamento su Sky. In particolare, l’incontro di oggi, che oppone l’Italia alla Gran Bretagna, è trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, visibili sui canali 201 e 205 dell’emittente satellitare.

In streaming, inoltre, è possibile seguire tutte le partite del torneo mediante l’applicazione Sky Go e Now TV. Il racconto dei match dell’Italia è affidato a Flavio Tranquillo ed a Davide Pessina.

Le partite dell’Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali di Basket sono fruibili, sempre in diretta ed a pagamento, su DAZN. Qui, il racconto è affidato alle voci di Matteo Gandini e Simone Pianigiani.