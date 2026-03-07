Domenica 8 marzo, su La7, è in onda Green Tour. Si tratta di un programma dedicato al racconto dell’Italia, con una narrazione che mischia il territorio, la tradizione e le storie delle persone.

Green Tour 8 marzo, in cosa consiste la trasmissione

Green Tour è un programma realizzato dalla TVCOM, che ha lavorato con la collaborazione della Cna – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa.

Le puntate, visibili anche in streaming sul sito internet della rete di Urbano Cairo, sono trasmesse tutte le domeniche, a partire dalle ore 11:00. Gli appuntamenti hanno una durata di circa 50 minuti.

Come già detto, l’obiettivo è parlare delle bellezze del territorio italiano, adottando un approccio nuovo, in grado di mischiare fra loro tutti gli elementi che rendono l’Italia uno dei luoghi più belli ed ambiti del mondo. Fra ricette, storie e tradizioni, non manca lo spazio dedicato alla sostenibilità ed alla salvaguardia ambientale, fondamentali per preservare le nostre bellezze naturali.

Chi sono i conduttori

Al timone di Green Tour vi è la coppia formata da Edoardo Raspelli e Sofia Bruscoli. Lui è un giornalista, scrittore e conduttore decisamente molto noto sul piccolo schermo, avendo fatto parte di varie trasmissioni: dalla rubrica TG2 Eat Parade a Fenomeni, passando per Melaverde, nel quale è rimasto per ben 21 anni. Lei, invece, è una ex pattinatrice a rotelle, che ha rappresentato l’Italia a Miss Mondo nel 2005, posizionandosi in quarta posizione. Vari i format tv ai quali ha partecipato, fra cui Easy Driver e Stop and Go, entrambi in onda su Rai 1.

Green Tour 8 marzo, protagonista la Liguria

Nella puntata di Green Tour di domenica 8 marzo, i conduttori raggiungono la Liguria. In particolare, i presentatori si recano alla scoperta del tratto di costa che da Sestri Levante porta fino a La Spezia.

Si tratta di un territorio che presenta delle caratteristiche morfologiche che hanno reso molto difficile l’adattamento umano. Nonostante questo, nel corso dei secoli l’uomo è riuscito ad adattarsi, sfruttando soprattutto il mare, vero e proprio motore per l’economia locale.

Non solo in estate, dove la presenza di vere e proprie perle turistiche capaci di attrarre decine di migliaia di turisti, ma anche in inverno. Fondamentali sono soprattutto i vivai di miticoltori, dai quali derivano vere e proprie eccellenze, dalle cozze alle ostriche. Infine, Green Tour racconta le meraviglie del Golfo dei Poeti, così chiamato per i tanti scrittori che hanno scelto questa zona per trovare l’ispirazione per scrivere le loro opere.