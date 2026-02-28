Takers è l’adrenalinico action-thriller corale in onda su La7 Cinema. Diretto da John Luessenhop, il film segue le imprese di una banda di rapinatori professionisti di alto livello, celebri per i loro colpi impeccabili, lo stile di vita lussuoso e piani studiati al millimetro. La pellicola è disponibile per la visione anche in streaming sulla pagina dedicata ai contenuti cinematografici di La7 Cinema.

Caratterizzato da un ritmo serrato e sequenze d’azione spettacolari, il film esplora le dinamiche interne di un gruppo criminale dove la fiducia è l’unico vero capitale. Quando un ex complice torna in libertà con la proposta di un colpo “irripetibile”, l’equilibrio della squadra viene messo a dura prova, trascinando i protagonisti in una spirale di violenza e tradimenti sotto l’occhio vigile della polizia.

Regia, produzione e protagonisti del film Takers

La regia è affidata a John Luessenhop, che imprime alla pellicola uno stile visivo dinamico e moderno. La produzione è statunitense e vanta un cast d’eccezione che riunisce icone del cinema action e star della musica. Tra i protagonisti principali troviamo il carismatico Idris Elba nel ruolo del leader Gordon Cozier, il compianto Paul Walker, Matt Dillon nei panni del detective ostinato, oltre a Hayden Christensen, Michael Ealy e i rapper T.I. e Chris Brown.

La coralità del cast permette di intrecciare diverse sottotrame, focalizzandosi non solo sulla rapina, ma anche sulla vita privata dei criminali e sull’ossessione del poliziotto incaricato di catturarli, creando un gioco del gatto col topo senza esclusione di colpi.

Location: dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte interamente a Los Angeles, California. La produzione ha sfruttato ogni angolo della metropoli: dai lussuosi attici e i grattacieli del Financial District, scenari ideali per mostrare il successo della banda, fino alle strade trafficate del centro per gli inseguimenti a piedi e in auto. Alcune sequenze d’azione cruciali sono state girate presso lo storico Roosevelt Hotel e in varie zone periferiche, trasformando l’estetica urbana di L.A. in una parte integrante della narrazione, frenetica e implacabile.

Trama del film Takers

La banda dei “Takers” è un gruppo di rapinatori d’élite che colpisce una volta l’anno, dileguandosi con bottini milionari senza lasciare tracce. Dopo l’ultima riuscita rapina in banca, i membri si godono la bella vita, ma l’improvviso rilascio di Ghost (T.I.), un ex socio arrestato anni prima, rompe l’idillio. Ghost propone un colpo apparentemente facile a un furgone portavalori che trasporta 20 milioni di dollari.

Nonostante i dubbi iniziali, il gruppo accetta la sfida, ignorando che Ghost potrebbe nascondere un piano di vendetta personale. Contemporaneamente, il detective Jack Welles (Matt Dillon), un uomo che ha sacrificato la famiglia per la carriera, riesce a trovare una pista concreta. Tra sparatorie mozzafiato e piani che iniziano a scricchiolare, la banda dovrà fare i conti con un nemico interno e una polizia sempre più vicina.

Spoiler finale: la resa dei conti

Attenzione spoiler: Nel finale, l’imboscata al portavalori si trasforma in un bagno di sangue. Si scopre che Ghost ha effettivamente tradito la banda, stringendo un patto con la mafia russa per eliminare i suoi ex amici. Nella drammatica resa dei conti in un albergo, molti membri del gruppo perdono la vita, tra cui Jesse e A.J. Gordon e John riescono a sopravvivere allo scontro finale con Ghost, eliminandolo, ma rimangono gravemente feriti. Il film si conclude con un senso di sconfitta generale: la polizia interviene, il bottino è macchiato di sangue e i superstiti sono costretti a una fuga disperata, consapevoli che il loro mondo di eleganza e precisione è andato distrutto per sempre.

Cast completo del film Takers