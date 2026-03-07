La programmazione di stasera in TV, domenica 8 marzo 2026, offre un ventaglio di proposte che spaziano dalla fiction italiana di qualità ai grandi successi del cinema internazionale. In coincidenza con la Giornata internazionale della donna, diverse emittenti dedicano spazio a pellicole biografiche e storie di emancipazione.
Su Rai 1 prosegue la nuova stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, mentre su Canale 5 la sfida si sposta sul fronte della cultura generale con Chi vuol essere milionario – Il torneo. Per gli appassionati di cinema, la serata si anima con titoli cult come Forrest Gump e le adrenaliniche missioni di Operation Fortune.
Stasera in TV domenica 8 marzo 2026: L’offerta Rai
Dalle indagini a Matera al racconto storico di Simone Veil, ecco i programmi delle reti Rai:
- Rai 1 – Imma Tataranni – Sostituto procuratore (21:30 – 23:40) – Nuovi episodi per la PM interpretata da Vanessa Scalera, alle prese con casi complessi e cambiamenti personali.
- Rai 2 – Divorzio a Las Vegas (21:00 – 22:45) – Commedia italiana incentrata su un matrimonio contratto per gioco che diventa un ostacolo burocratico anni dopo.
- Rai 3 – PresaDiretta (21:20 – 23:15) – Riccardo Iacona conduce l’approfondimento giornalistico con l’inchiesta “La pace dei forti”.
- Rai 5 – Simone Veil – La donna del secolo (21:25 – 23:41) – Film biografico sulla vita dell’iconica politica francese, simbolo delle battaglie per i diritti civili.
- Rai Movie – La poliziotta (21:10 – 23:00) – Mariangela Melato è la protagonista di questa commedia sociale degli anni ’70.
- Rai 4 – Faster (21:21 – 23:02) – Dwayne Johnson interpreta un uomo a caccia di vendetta dopo anni di prigionia in un action serrato.
Mediaset, La7, TV8 e Nove: talk show e cinema
La domenica sera delle altre reti nazionali si divide tra intrattenimento e pellicole d’azione:
- Canale 5 – Chi vuol essere milionario – Il torneo (21:20 – 01:12) – Gerry Scotti conduce la versione speciale del quiz, dove i campioni storici si sfidano per il titolo.
- Italia 1 – Le Iene (21:13 – 01:16) – Inchieste, servizi e satira nel programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni.
- Rete 4 – Fuori dal coro (21:33 – 00:57) – Mario Giordano analizza i temi caldi dell’attualità politica ed economica italiana.
- TV8 – Operation Fortune: Ruse de Guerre (21:35 – 23:50) – Jason Statham è una super spia alle prese con una missione internazionale diretta da Guy Ritchie.
- Nove – Che tempo che fa (20:00 – 22:45) – Fabio Fazio accoglie ospiti del mondo della cultura, della politica e dello spettacolo per le consuete interviste della domenica.
- Canale 20 – Taken – La vendetta (21:11 – 23:05) – Liam Neeson torna a vestire i panni di Bryan Mills nel secondo capitolo della saga action.
- Iris – Forrest Gump (21:14 – 00:01) – Il pluripremiato capolavoro con Tom Hanks che ripercorre decenni di storia americana.
- La7 Cinema – Ufficiale e gentiluomo (21:15 – 23:35) – Un classico degli anni ’80 con Richard Gere ambientato in una scuola di addestramento della Marina.
I film consigliati di stasera – domenica 8 marzo 2026
Se desiderate trascorrere la serata con un film, ecco le pellicole da non perdere secondo la nostra redazione:
- Simone Veil – La donna del secolo (Rai 5): un ritratto potente e necessario per riflettere sul valore dei diritti civili.
- Forrest Gump (Iris): un’opera che non smette mai di emozionare, perfetta per una visione familiare.
- Operation Fortune (TV8): la scelta giusta per chi cerca un’azione dinamica unita a un pizzico di ironia britannica.
- Ufficiale e gentiluomo (La7 Cinema): un cult intramontabile per chi ama le grandi storie d’amore e di formazione.
I film su Sky domenica 8 marzo 2026
La proposta Sky per la prima serata offre anteprime e titoli di grande richiamo:
- Angeli e demoni – Sky Cinema Uno HD (21:15) – Tom Hanks interpreta Robert Langdon nel thriller tratto dal romanzo di Dan Brown.
- Il concorso – Sky Cinema Due HD (21:15) – Keira Knightley racconta la contestazione femminista al concorso di Miss Mondo 1970.
- Men in Black II – Sky Cinema Collection HD (21:15) – Tornano gli agenti J e K per proteggere la Terra dalle minacce aliene.
- Una notte al museo – Sky Cinema Family HD (21:00) – Commedia fantastica con Ben Stiller dedicata a tutte le età.
- John Wick – Sky Cinema Action HD (21:00) – Keanu Reeves nel film che ha ridefinito il genere action contemporaneo.
- Annientamento – Sky Cinema Suspense HD (21:00) – Fantascienza d’autore con Natalie Portman, diretta da Alex Garland.
- Cuori ribelli – Sky Cinema Romance HD (21:00) – Tom Cruise e Nicole Kidman in un’epopea romantica nell’America dell’Ottocento.