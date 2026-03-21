Domenica 22 marzo, su Rai 1, torna Linea Verde. Il programma prende il via alle ore 12:20 circa ed è visibile, oltre che in televisione, anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

Linea Verde 22 marzo, telecamere nell’enclave Campione d’Italia

Al timone di Linea Verde di oggi torna il trio composto da Peppone Calabrese, Margherita Granbassi e Fabio Gallo. I tre, questa settimana, raggiungono Campione d’Italia, l’enclave italiana incastonata nel territorio svizzero e affacciata sul Lago di Lugano.

Si tratta di un viaggio ricco di curiosità, che permette di andare alla scoperta dell’origine di questo piccolo territorio, porzione d’Italia situata in Svizzera. I tre padroni di casa affrontano un percorso nel centro storico, tra vicoli e piazze affacciate sul lago.

A seguire, è dato spazio alle parole di coloro che vivono a Campione, territorio che, da sempre, vive a metà fra due Stati.

Margherita Granbassi segue il percorso delle le acque del Ceresio

A Linea Verde del 22 marzo è approfondito il rapporto fra Campione ed il Ceresio, lago che da sempre rappresenta, per il borgo, una via di lavoro, di passaggio e di collegamento con i territori vicini.

Granbassi segue il percorso dell’acqua ed arriva presso il Santuario di Santa Maria dei Ghirli. Da qui si sposta verso le antiche fornaci di Campione, luogo a secoli centrali per l’economia locale.

A Peppone Calabrese, invece, spetta il compito di risalire i sentieri verso la Valle d’Intelvi, fino ad arrivare ad Erbonne. Un paese, quest’ultimo, che è piccolissimo e che conta appena sette residenti, ma che tuttavia ospita l’interessante Museo del Contrabbando. La strada percorsa dal conduttore procede in direzione Blessagno, dove opera un’azienda che si dedica alla tutela di razze rare e specie locali a rischio. Fra queste, un focus è proposto sulla Verzasca, fra le più grandi della Svizzera, nota soprattutto per la sua resistenza, adattandosi bene anche alle temperature estreme.

Linea Verde 22 marzo, Fabio Gallo nei luoghi di Antonio Fogazzaro

A Linea Verde del 22 marzo, infine, Fabio Gallo si reca nei luoghi cari ad Antonio Fogazzaro, scrittore che ha realizzato, fra le altre, l’opera Piccolo Mondo Antico. Svariati i luoghi ammirati, dalla Valsolda a Villa Fogazzaro Roi. Una sosta, poi, è in programma nel punto di ritrovo dei frontalieri, dove racconta le storie di coloro che, tutti i giorni, viaggiano fra Italia e Svizzera.

Per il gran finale, i conduttori si ritrovano e visitano, insieme, la Galleria Civica, che rende omaggio ai Maestri Campionesi, costruttori e scultori che a lungo hanno reso famoso, nel mondo, il paese di Campione d’Italia.