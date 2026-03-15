Domenica 15 marzo, Rai 1 propone una nuova puntata di Linea Verde. Il programma, che approfondisce le bellezze e le tradizioni del Belpaese, è trasmesso dalle ore 12:25 circa.

Linea Verde 15 marzo, il lato più autentico di Venezia

Al timone di Linea Verde di domenica 15 marzo torna il trio composto da Fabio Gallo, Peppone Calabrese e Margherita Granbassi. Il format, proposto anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play, questa settimana raggiunge una delle città italiane più visitate e conosciute al mondo.

Stiamo parlando di Venezia, che nel 2025 ha accolto poco meno di 13 milioni di turisti. Le telecamere di Rai 1, tuttavia, hanno scelto di mostrare un lato inusuale della città, raccontando gli antichi mestieri legati sia al centro che alle isole che formano la sua laguna.

I segreti dello squero

La narrazione di Linea Verde del 15 marzo si concentra sul lavoro degli artigiani, che portano avanti tradizioni centenarie ma la cui attività è rivolta sempre al futuro. Con la prima tappa del viaggio è proposto un focus sullo squero, cantiere nel quale nascono e vengono riparate le gondole, simbolo riconosciuto di Venezia.

Tali luoghi sono animati dagli squerariol, ovvero i maestri d’ascia che creano, con le loro mani, tali imbarcazioni. A seguire, i conduttori di Linea Verde entrano all’interno della bottega del più giovane remér della città. Con tale nome si intende l’artigiano che costruisce forcole e remi per le gondole e per le altre imbarcazioni utilizzate nella laguna.

Linea Verde dedica spazio alla riscoperta dell’antica tecnica della voga alla veneta, che prevede la presenza di un unico vogatore, in piedi sulla barca e provvisto di uno o due remi. Si tratta di un sapere a lungo sopito, ma che è nuovamente praticato per una gestione più sostenibile di Venezia e del suo delicato ambiente.

Linea Verde 15 marzo, il prestigioso carciofo violetto

A Linea Verde del 15 marzo ci si sposta sull’isola di Sant’Erasmo, dove si coltiva il prestigioso carciofo violetto. Inoltre, le telecamere mostrano le fasi relative all’allevamento delle moeche, particolare tipologia di granchio che, in determinati periodi dell’anno, perde il guscio. L’allevamento di tale specie è una tradizione secolare che da tempo è portata avanti sull’isola della Giudecca.

Dopo un approfondimento dedicato ai tessuti, realizzati con antichi telai del 1700, ed ai vetri di Murano, il viaggio termina con un focus proposto sul cibo. Nello storico mercato di Rialto è assaggiato il baccalà, uno dei prodotti più identitari di Venezia.