Da Che tempo che fa a Verissimo, sono svariati gli ospiti presenti in tv domenica 22 marzo. Di seguito vi sveliamo tutti i nomi.

Domenica 22 marzo ospiti tv, Fabio Fazio intervista la Presidente del Parlamento Europeo

Domenica 22 marzo, dalle 19:30, parte, su NOVE, una nuova puntata di Che tempo che fa. Al timone torna Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

Ampio spazio lo ha l’intervista alla Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, con la quale sono commentati i principali fatti di attualità politica, a partire dalla guerra in Medio Oriente. Il presentatore, a seguire, dialoga con Ficarra e Picone, oltre che con Sabrina Ferilli, al cinema con Notte prima degli esami 3.0. Pif e Giusy Buscemi, invece, sono i protagonisti del film …Che Dio perdona a tutti.

Per l’attualità ci sono Roberto Saviano, il climatologo Luca Mercalli, Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini, Nello Scavo e Roberto Burioni. La seconda parte della serata è dedicata ad Il Tavolo. Protagonisti dello spazio sono Tredici Pietro, Paolo Rossi, Orietta Berti, Guido Meda, Mara Venier, Giovanni Esposito, Francesco Mandelli ed Enzo Iacchetti. A loro si uniscono gli ospiti fissi Nino Frassica, La Signora Coriandoli, Mara Maionchi, Giucas Casella, Gigi Marzullo ed Ubaldo Pantani.

I protagonisti di Verissimo

Su Canale 5, dalle 15:30, torna Verissimo di Silvia Toffanin. In studio arriva il vincitore del Festival di Sanremo Sal Da Vinci, a maggio in gara all’Eurovision Song Contest con il brano Per sempre sì. Dal palco dell’Ariston arrivano, poi, Ermal Meta e Raf.

La conduttrice intervista Gisele Pelicot, narcotizzata per anni dal marito e abusata sessualmente da oltre 50 uomini. Il suo caso ha sconvolto il mondo e lei ha voluto raccontare il suo percorso di rinascita nel libro Un inno alla vita.

Dal Serale di Amici ci sono i professori Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Infine, arrivano in studio Loredana e Manuela, mamma e sorella di Margaret Spada, scomparsa nel novembre del 2024 per un banale intervento di rinoplastica.

Domenica 22 marzo ospiti tv, Vanessa Scalera a Da noi a ruota libera

Su Rai 1, dalle 17:20, torna Francesca Fialdini con Da noi a ruota libera. Protagonisti del format sono Vanessa Scalera, che interpreta Imma Tataranni nell’omonima fiction, e Simona Izzo, ne I Magnifici 7 di Canzonissima. La padrona di casa, poi, dialoga con la conduttrice Elenoire Casalegno e con Anna Mineo, 32enne nata con una grave patologia alla gamba sinistra e che sogna di gareggiare alle Paralimpiadi di Los Angeles 2028.

La Rai, al momento, non ha comunicato i nomi degli ospiti di Domenica In.