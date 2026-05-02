Domenica 3 maggio, su Canale 5, è in onda una nuova puntata di Melaverde. La trasmissione parte alle ore 11:50 ed è preceduta, circa un’ora prima, da Le Storie di Melaverde, che ripropone alcuni dei servizi più belli trasmessi nelle passate edizioni.

Melaverde 3 maggio, Ellen Hidding in Costiera Amalfitana

I conduttori di Melaverde sono Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, che come ogni settimana, ad inizio appuntamento, dividono il loro cammino ed analizzando due differenti località del nostro paese. Qui si concentrano sulla storia, sulle bellezze naturalistiche e sulle tradizioni più identitarie, dialogando a lungo con gli abitanti.

Il viaggio di Ellen Hidding, nel corso di Melaverde di oggi, si concentra sulla Campania. In particolare, la conduttrice raggiunge una delle località più rinomate d’Italia, capace ogni anno di attirare decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Stiamo parlando della Costiera Amalfitana, con la presentatrice che si concentra, in particolare, su Minori, piccolo comune con poco più di 2 mila residenti, dichiarato nel ’97 Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO.

La tradizionale coltivazione dei limoni

Hidding, durante Melaverde del 3 maggio, ha deciso di concentrare la propria attenzione su uno dei simboli della Costiera Amalfitana, cioè il limone. Mediante un’agricoltura eroica, fatta di salite ripide e gradini, è prodotto il Limone Sfusato Amalfitano IGP (Indicazione Geografica Protetta), che cresce beneficiando dell’esposizione al sole e ai venti caldi provenienti da sud.

Ricco di Vitamina C, tale agrume è consumato in ogni sua parte, sia fresco che in succo. Le bucce sono edibili, utilizzate per produrre un delizioso limoncello, ma anche ricche di oli essenziali. Hidding, infine, racconta quanto il limone sia un ingrediente fondamentale per la pasticceria, essendo protagonista di numerosi (e deliziosi) dolci.

Melaverde 3 maggio, Vincenzo Venuto a Temù

Per quel che concerne Vincenzo Venuto, a Melaverde del 3 maggio il conduttore visita la Val Camonica, in provincia di Brescia. Le telecamere dell’ammiraglia Mediaset concentrano la propria attenzione su Temù, borgo che conta poco più di 1000 abitanti. Fra le varie località del comune c’è anche la frazione Villa Dalegno, piccolo borgo arroccato sulle montagne, che conta un’altezza di 1380 metri sopra il livello del mare.

Venuto, passeggiando fra le vie del paese, racconta le storie dei giovani abitanti, soprattutto donne, che hanno scelto, con coraggio, di rimanere in questi luoghi. In una narrazione che alterna il passato al futuro, sono raccontate le attività degli abitanti, determinati ad evolvere e salvaguardare la montagna che amano.