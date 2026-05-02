La domenica sera si chiude in bellezza con un palinsesto estremamente ricco, capace di spaziare dalle inchieste giornalistiche di Report ai grandi talk show che caratterizzano il fine settimana italiano. Mentre le reti ammiraglie propongono sfide avvincenti a colpi di interviste esclusive e approfondimenti puntuali sulla realtà sociale del Paese, il cinema offre una selezione che tocca ogni genere narrativo. Gli spettatori possono spaziare dal thriller mozzafiato alla commedia d’autore, trovando sempre il contenuto ideale per le proprie esigenze. Se desiderate seguire i contenuti in diretta streaming oppure recuperare i programmi della settimana trascorsa, potete collegarvi direttamente al portale ufficiale di Rai 1. La rete ammiraglia inaugura la serata con la serialità d’eccellenza ambientata lungo la splendida costiera campana, garantendo un mix perfetto tra narrazione e promozione del territorio.

Inoltre, la domenica rappresenta il momento clou per l’informazione televisiva nazionale, grazie alla presenza di professionisti che analizzano i fatti più rilevanti della cronaca interna ed estera. La competizione tra le emittenti stimola una qualità produttiva elevata, offrendo al pubblico non solo intrattenimento, ma anche strumenti critici per comprendere la complessità del presente. Pertanto, la scelta del telecomando diventa un viaggio attraverso le diverse anime dell’Italia, tra la bellezza dei paesaggi di Sorrento e la cruda realtà delle indagini giornalistiche più coraggiose.

Stasera in TV domenica 3 maggio 2026: la programmazione delle reti Rai

Su Rai 1 alle 21:45 prosegue l’appuntamento con la serie Roberta Valente – Notaio in Sorrento. La trama si sviluppa tra segreti familiari inconfessabili e panorami mozzafiato, dove la protagonista affronta casi legali intricati che nascondono spesso verità personali dolorose. Roberta Valente interpreta con determinazione un pubblico ufficiale moderno, capace di bilanciare il rigore della legge con un’empatia profonda verso i suoi concittadini. Sorrento, con i suoi vicoli storici e le scogliere a picco sul mare, funge da co-protagonista silenziosa, regalando una cornice di ineguagliabile bellezza a ogni episodio della fiction.

Rai 2 punta invece sull’azione poliziesca internazionale proponendo un nuovo episodio di N.C.I.S. alle 21:00. La squadra speciale affronta una minaccia alla sicurezza nazionale, utilizzando tecnologie all’avanguardia e intuito investigativo per risolvere un caso di spionaggio industriale. Contemporaneamente, su Rai 3 torna l’appuntamento fisso con il giornalismo d’inchiesta di Report, condotto da Sigfrido Ranucci a partire dalle 20:30. Il programma analizza stasera i flussi finanziari opachi e le criticità del sistema sanitario, mantenendo fede alla sua missione di trasparenza e controllo del potere. La forza di Report risiede nella capacità di documentare i fatti attraverso prove inoppugnabili, stimolando una riflessione collettiva sui temi caldi dell’agenda pubblica.

Programmi Mediaset, La7, TV8 e Nove: il grande intrattenimento

Su Canale 5 la serata garantisce divertimento e spensieratezza con Zelig On alle 21:25. Il palco più famoso della comicità italiana ospita i migliori talenti del cabaret, alternando monologhi brillanti a sketch surreali che coinvolgono il pubblico in studio. Italia 1 propone invece in prima serata la serie Racconto di una notte alle 21:21, un dramma contemporaneo che esplora le connessioni umane in una metropoli che non dorme mai. Su Rete 4, Mario Giordano accende il dibattito politico in Prima Tv con Fuori dal coro alle 21:33, analizzando con il suo stile inconfondibile le incongruenze della gestione pubblica.

Per quanto riguarda La7, l’appuntamento con l’attualità appartiene a In Onda a partire dalle 20:35, dove il confronto tra giornalisti e politici offre una chiave di lettura originale sui fatti del giorno. Su TV8 rombano i motori con lo speciale F1 Paddock Live Pre Gara alle 22:00, trasmesso in Prima Tv per preparare i tifosi alle emozioni del Gran Premio imminente. Il canale Nove ospita Fabio Fazio e il suo celebre Che tempo che fa alle 20:00. Il talk show propone grandi interviste internazionali, momenti di satira con Luciana Littizzetto e approfondimenti culturali, confermandosi come un pilastro della domenica televisiva italiana.

I film di questa sera in tv domenica 3 maggio 2026: grande cinema d’autore

Sulle reti tematiche la serata offre titoli di grandissimo spessore tecnico e narrativo. Su Canale 20 va in onda l’adrenalinico Transporter 3 alle 21:11, dove Jason Statham interpreta il trasportatore Frank Martin in una missione ad alto rischio che attraversa l’Europa. Italia 2 propone l’action movie Samaritan alle 21:19, una riflessione moderna sul mito dei supereroi e sulla redenzione. Su Iris brilla il talento cristallino di Leonardo DiCaprio nel capolavoro di Martin Scorsese The Wolf of Wall Street (21:24). La pellicola narra l’ascesa e la caduta del broker Jordan Belfort, offrendo una critica feroce e grottesca al sistema finanziario statunitense degli anni ’90.

Inoltre, Rai Movie trasmette il teso legal thriller La giuria alle 21:10, una sfida psicologica ambientata nelle aule di tribunale con un cast stellare. Su Venti spazio alla fantascienza post-apocalittica di L’uomo del giorno dopo alle 21:14, mentre La7d propone l’intramontabile eleganza di Alfred Hitchcock con Caccia al ladro alle 21:35. Su Cine34 la serata appartiene alla commedia per tutta la famiglia Chissà perché… capitano tutte a me alle 21:00, con l’iconico Bud Spencer. Infine, Top Crime trasmette in Prima Tv il giallo d’autore Maigret: L’omicidio di un uomo qualunque alle 21:15, dove il celebre commissario parigino deve risolvere un delitto apparentemente privo di movente, scavando nella psicologia della vittima.

I titoli cinematografici su Sky domenica 3 maggio 2026

L’offerta di Sky per la serata del 3 maggio soddisfa ogni palato cinematografico grazie a produzioni internazionali pluripremiate. Michael J. Fox conclude il suo leggendario viaggio nel tempo con Ritorno al futuro – Parte III, una pellicola che trasporta i protagonisti nelle polverose e selvagge atmosfere del vecchio West. Su Sky Cinema Uno, il premio Oscar Mark Ruffalo guida il team investigativo del Boston Globe nel potente dramma Il caso Spotlight. Il film racconta l’indagine giornalistica che ha svelato gli abusi all’interno della Chiesa cattolica, vincendo l’Oscar come miglior film per la sua narrazione asciutta e rigorosa.

L’animazione di qualità trova spazio su Sky Cinema Family con Sing 2 – Sempre più forte, una gioia per gli occhi e per le orecchie grazie a una colonna sonora ricca di successi pop. Kenneth Branagh dirige e interpreta l’investigatore Hercule Poirot nel classico di Agatha Christie Assassinio sull’Orient Express, un giallo corale ambientato su uno dei treni più famosi della storia. Su Sky Cinema Action si scatena invece la furia dei combattimenti con il reboot di Mortal Kombat, caratterizzato da effetti speciali sbalorditivi. Completano la programmazione la commedia Mia moglie per finta con Adam Sandler, il finale passionale di Cinquanta sfumature di rosso, il dramma familiare Father Mother Sister Brother e l’ironia italiana di Quasi orfano, che analizza con leggerezza il tema delle proprie origini.