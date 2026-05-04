Parte con lo speciale Sulle note di New York la nuova edizione di Ulisse Il piacere della scoperta. Il programma, guidato da Alberto Angela, prende il via alle ore 21:30 circa, su Rai 1.

Ulisse Sulle note di New York, ogni monumento associato ad un brano legato alla città

Nello speciale firmato da Rai Cultura, il conduttore Alberto Angela attraversa l’Atlantico e raggiunge New York. Nella Grande Mela, il padrone di casa visita alcuni dei luoghi più iconici, ognuno dei quali è associato a un cult della musica mondiale.

La puntata inizia ad alta quota, dall’ultimo piano dell’Empire State Building. Da qui, edificio simbolo della città, è possibile ammirare dall’alto Manhattan. Il palazzo è talmente famoso da essere il protagonista di una canzone diventata tormentone, ovvero Empire State of Mind di Alicia Keys e Jay-Z.

Times Square, il cuore della città

Scesi dall’Empire State Building, il conduttore Alberto Angela sale a bordo di un tradizionale taxi giallo, che lo accompagna fra le vie più famose della metropoli, fino ad arrivare a Times Square. Cuore pulsante di New York, è circondato dai teatri illuminati di Broadway. Tanti gli artisti che hanno mosso qui i loro primi passi, fra cui Madonna, poi divenuta una popstar conosciuta in tutto il mondo.

Alberto Angela, a New York, compie un tragitto che mischia la musica al cinema. D’altronde, molte location della città sono state utilizzate come sfondo per pellicole divenute cult, fra cui la Fifth Avenue, dove Audrey Hepburn, sulle note di Moon River, ha girato Colazione da Tiffany. Le telecamere di Rai 1 si spostano a Central Park, polmone verde della Grande Mela e, in passato, palcoscenico d’eccezione per concerti, come quello, rimasto nella storia, compiuto nel 1981 da Simon & Garfunkel.

Ulisse Sulle note di New York, l’omaggio a Ennio Morricone

Ulisse Sulle note di New York abbandona Manhattan alla volta di Brooklyn. Sotto il Manhattan Bridge, divenuto immortale grazie a C’era una volta in America di Sergio Leone, è omaggiato il compositore Ennio Morricone, autore della colonna sonora del film.

Dopo una rapida sosta a Little Italy, dove John Travolta ha iniziato le riprese di La febbre del sabato sera, Alberto Angela scende nella metropolitana di New York, scelta da Martin Scorsese per girare il videoclip di Bad di Michael Jackson.

Un focus è proposto su Greenwich Village, dove hanno mosso i primi passi leggende come Bob Dylan e Bruce Springsteen, oltre che su Cooney Island, spiaggia dei newyorchesi.

Alberto Angela continua il tragitto in due monumenti della musica: il Lincoln Center, più importante complesso cultura della Grande Mela, e Blue Note, uno dei più famosi locali jazz del mondo. Per i saluti finali, il conduttore ammira di nuovo la città dall’alto, ma questa volta dal The Edge.