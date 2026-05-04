Lunedì 4 maggio procede, con una nuova puntata, l’edizione di Little Big Italy. L’appuntamento, in onda su NOVE, parte alle 21:30 circa ed ha una durata di un’ora e mezza.

Little Big Italy 4 maggio, protagonista Anversa

Al timone di Little Big Italy di lunedì 4 maggio fa il suo ritorno lo chef Francesco Panella. Quest’ultimo, padrone di casa del format sin dalla prima edizione, viaggia per il mondo alla caccia dei migliori ristoranti italiani.

Questa settimana, dopo aver visitato la Spagna sette giorni fa, la trasmissione si sposta verso nord, raggiungendo il Belgio. In particolare, Panella si reca ad Anversa, città portuale originaria del Medioevo che conta più di 550 mila abitanti.

Una volta qui, il padrone di casa incontra tre expat, ovvero cittadini italiani che hanno deciso di trasferirsi ad Anversa.

Fra i protagonisti c’è Monia

Durante Little Big Italy, i tre concorrenti affrontano un iniziale test di italianità, durante il quale devono rispondere ad una serie di domande di cultura generale sull’Italia. Il partecipante migliore vince un bonus nel punteggio finale.

A seguire, a turno, gli expat accompagnano Panella e gli avversari in quello che è il loro ristorante italiano del cuore. Qui affrontano una cena di tre portate: la scelta del protagonista che ha selezionato il locale, quella del ristoratore e la voglia fuori menù di Panella. Alla fine dei pasti, i concorrenti devono votare l’esperienza nel locale. Al termine della puntata, l’expat con il punteggio più alto è il vincitore.

La prima concorrente di Little Big Italy è Monia. Parrucchiera originaria di Cagliari, città alla quale è molto legata, da sette anni vive in Belgio. La protagonista afferma: “Inizialmente era prevista la partenza ad Anversa per una vacanza di una settimana, ma un mese prima di partire abbiamo deciso di trasferirci insieme ai nostri due figli. La maggior parte delle mie clienti sono italiane“. Il suo locale italiano preferito è Ristorante Nicoletta.

Little Big Italy 4 maggio, gli altri concorrenti

Seconda protagonista di Little Big Italy del 4 maggio è Franca. Figlia di mamma belga e padre italiano, vive ad Anversa da 35 anni: “Sono di Osimo, nelle Marche. Ci siamo trasferiti in Belgio perché avevamo l’idea di aprire un negozio di moda italiana“. Ha deciso di gareggiare, nel programma, con il ristorante Amùri.

Infine, a Little Big Italy c’è Roberta. Ama il mare al punto da vivere in un veliero ancorato nel porto di Anversa e racconta: “Io e mio marito abbiamo comprato una barca per spostarci come volevamo. Siamo venuti in città per una breve vacanza, ma alla fine abbiamo deciso di rimanere“. Accompagna Panella e gli avversari a Pizza-Arte.