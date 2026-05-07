Giovedì 7 maggio, su Rai 2 torna Milo Infante con Ore 14 Sera. Ma nella giornata odierna è andata in onda anche l’ultimo appuntamento, almeno di maggio, di Ore 14, trasmissione del pomeriggio che, nel bel mezzo degli sviluppi sul Delitto di Garlasco e con gli ascolti in grande crescita, è costretta ad una pausa.

Ore 14 Sera 7 maggio, Milo Infante parla del Delitto di Garlasco

Giovedì 7 maggio, dunque, Milo Infante torna a presiedere la fascia della prima serata di Rai 2 con il programma Ore 14 Sera. Inevitabilmente, ampio spazio, durante la diretta, lo hanno gli aggiornamenti legati al Delitto di Garlasco. Con ospiti e collegamenti, il padrone di casa affronta le conseguenze di quel che è accaduto nella giornata di ieri, quando Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone di inchiesta sull’assassinio di Chiara Poggi, ha affrontato un colloquio con i PM durato circa 4 ore. Durante tale incontro, Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere.

La pausa per il Giro d’Italia dopo il record di ascolti

Gli ultimi aggiornamenti legati al Delitto di Garlasco stanno avendo grande interesse mediatico, che si riversa anche sugli ascolti. Fra i programmi divenuti punti di riferimento c’è proprio Ore 14, da svariati mesi capace di ottenere ottimi dati di ascolti, negli ultimi giorni ha stabilito dei veri e propri record per quel che concerne l’Auditel.

Nella puntata di ieri, mercoledì 6 maggio, Milo Infante e i suoi ospiti hanno informato più di 1 milione e 100 mila telespettatori, con una share che ha sfiorato l’11%. Dati che hanno permesso, a Rai 2, di essere la terza rete più vista in tale fascia oraria.

Nonostante questo innegabile successo, per Milo Infante arriva uno stop. Da venerdì 8 maggio, infatti, la seconda rete della TV di Stato trasmette il Giro d’Italia, che procede fino al prossimo 31 maggio. La trasmissione, a differenza di quel che è accaduto in passato, non dovrebbe fare ritorno a giugno, ma direttamente nella prossima stagione televisiva. Al suo posto, alle 14:00 dal 1° giugno e fino alla metà di luglio, dovrebbe andare in onda Dribbling Mondiali.

Ore 14 Sera 7 maggio, Infante continua la stagione in prima serata

Se il 7 maggio dovrebbe essere la data della fine della stagione di Ore 14, lo stesso non si può dire per Ore 14 Sera. La trasmissione di prima serata, infatti, proseguirà almeno per un altro mese, fino ai primi di giugno.

Per tutta la durata di tale periodo, però, il programma si alternerà fra il giovedì e il venerdì sera. Una collocazione, quest’ultima, che Infante occuperà, per il momento, il 15 maggio e il 5 giugno, dando vita alla sfida, a colpi di cronaca, con il competitor Quarto Grado.